Zanima vas kakve fotografije može da uslika telefon sa najboljom kamerom, ali i kako se pokazao u svakodnevnom radu? Pročitajte naše utiske.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Nije lako izboriti se za svoje mjesto pod suncem na današnjem tržištu pametnih telefona, pogotovo ne u flagship segmentu, ali čini se da kompanija HONOR ima recept za uspjeh, i to u vidu HONOR Magic5 Pro modela koji nam je stigao na test.

Na papiru, ovaj telefon ima sve što je potrebno da uspije - vrhunske specifikacije, fantastičnu izradu, odličan dizajn, ali i kamere koje bi ozbiljno trebalo da uplaše konkurenciju. Naravno, jedno je lista specifikacija, a drugo je kako se telefon pokazao tokom korišćenja. Zato, hajde da ne okolišamo, već da odmah pređemo na stvar i sumiramo naše iskustvo.

HONOR Magic5 Pro DIZAJN

Dimenzije: 162,9 x 76,7 x 8,8 mm

Težina: 219 g

Materijal: Aluminijum, staklo

Zaštita: Neimenovano zaštitno staklo, IP68

Zvučnici: Stereo

SIM: Nano-SIM, eSIM

Ostalo: USB-C (USB 3.1), IR dioda

Bez sumnje, HONOR Magic5 Pro je jedan od najljepših uređaja koje smo imali priliku da vidimo, i zaista je bilo posebno iskustvo doživjeti ovaj telefon uživo. Zakrivljeni ekran i simetrično zakrivljena poleđina su spojeni ravnim metalnim ramom, s tim da je zadnje staklo dodatno zakrivljeno prema ivicama ogromnog ostrva u kojem se nalazi sistem trostrukih kamera.

Razumijemo one koji nisu ljubitelji ovakvih sistema, pogotovo ne ove veličine, ali njegova centralna pozicija je odlična kako nam prsti ne bi zalutali u kadar tokom fotografisanja. Takođe, izdignuto staklo nam je služilo kao savršeno mjesto za pozicioniranje prsta i oslanjanje telefona, ali i u velikoj mjeri doprinijelo udobnosti koju ovaj telefon ima dok "leži" u ruci. Nažalost, telefon je klizaviji nego što bismo voljeli, pa sumnjamo da bismo ga svakodnevno koristili bez zaštitne futrole kako bi spriječili da nam ispadne.

Vidi opis TESTIRALI SMO HONOR MAGIC5 PRO: Ništa manje nego telefon sa najboljom kamerom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 10 10 / 10

Međutim, ukoliko ispadne, nemamo pojma kakve bi to posledice ostavilo. HONOR nije naveo koje zaštitno staklo koristi, pa sumnjamo da je u pitanju Gorilla Glass Victus 2. Srećom, nismo primijetili ogrebotine tokom korišćenja, a Magic5 Pro je stigao sa fabrički zalijepljenom zaštitnom folijom preko ekrana, što je uvijek pohvalno, nezavisno od klase i cjenovnog ranga telefona. Ono što znamo jeste da uređaj poseduje IP68 otpornost na vodi i prašinu.

Drago nam je da je HONOR odlučio da implementira podršku za eSIM kartice, koje su nesumnjivo tehnologija na koju ćemo se svi vremenom prebaciti, ali nam je posebno drago što posjeduje IR diodu za daljinsko upravljanje uređajima, kao i to što USB-C port na dnu koristi USB 3.1 i Display Port 1.2 standarde. Možda vam ova posljednja stavka zvuči banalno, ali to se mijenja onog momenta kada shvatite da vaš telefon možete povezati sa TV-om u svojstvu medijskog centra, odnosno da može biti odlična gejming konzola, pogotovo uz upotrebu emulatora.

Ono što takođe želimo da izdvojimo jesu zvučnici. U pitanju su dva posebna zvučnika na vrhu i dnu uređaja, a ne kombinacija sa zvučnikom u slušalici. Zvuk koji proizvode je odličan, jasan, sa dovoljno basa, i predstavlja pravi užitak tokom gledanja omiljenih filmova i serija.

HONOR Magic5 Pro EKRAN

Ekran: Zakrivljen, LTPO OLED

Dijagonala: 6,81 inča

Rezolucija: 1.312 x 2.848 piksela, 460 ppi

Brzina osvježavanja: Od 1 Hz do 120 Hz

Osvjetljenje: Do 1.800 nita

Prikaz: 10-bitni, HDR10+

U moru uređaja sa odličnim ekranom, čak i u srednjoj klasi, HONOR nije smio da napravi grešku - i nije. Displej Magic5 telefona je masivan, a prikaz je fantastičan, odnosno baš onakav kakav očekujemo od flagship telefona u 2023. godini. Boje su živopisne, slika je oštra i najbolje od svega - ekran koristi LTPO tehnologiju.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Na ovaj način, ne samo da se displej osvježava do 120 Hz za glatko iskustvo korišćenja, već može i da spusti brzinu do 1 Hz kako bi uštedio bateriju. Dodatno, na raspolaganju je osvjetljenje do 1.800 nita, pa nam upotreba pri direktnoj svjetlosti nije predstavljala problem da jasno vidimo šta se dešava na ekranu. Takođe, u potpunom mraku, ekran je uspijevao da spusti svoje osvjetljenje na komforan nivo, ali će onima sa osjetljivim vidom posebno značiti to što koristi PWM zatamnjivanje od 2.160 Hz.

HONOR Magic5 Pro PERFORMANSE i SOFTVER

Čipset: Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)

Procesor: Osmojezgarni - 1 x Cortex-X3 (3,2 GHz), 2 x Cortex-A715 (2,8 GHz), 2 x Cortex-A710 (2,8 GHz), 3 x Cortex-A510 (2,0 GHz)

Grafika: Adreno 740

RAM: 8 / 12 / 16 GB, LPDDR5X

Interna memorija: 256 / 512 GB, UFS 4.0

Korisnički interfejs: MagicOS 7.1

Operativni sistem: Android 13

Kako smo već imali priliku da se više puta susretnemo sa najmoćnijim čipsetom kompanije Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2 čip unutar Magic5 Pro telefona se pokazao apsolutno u skladu sa našim očekivanjima u svakodnevnom radu. Jednostavno, nije postojala aplikacija ili igra koja nam je pravila problem, a kretanje kroz interfejs ili skrolovanje kroz društvene mreže, ako to uopšte treba da napominjemo, je proteklo savršeno glatko.

Tokom korišćenja, telefon se nije previše zagrijavao i temperature nisu narušavale korisničko iskustvo, ali želimo da istaknemo da nismo zadovoljni sistemom hlađenja telefona. Tokom kraćih sintetičkih testova, Magic5 Pro se pokazao u skladu sa konkurencijom. Međutim, tokom onih dužih, koje testiraju sposobnost održavanja vrhunskih performansi, bilo je vidno da čipset vremenom mora da obori brzinu takta kako bi se zaštitio. Naravno, sintetički testovi su ekstrem u kojem se nećete naći tokom svakodnevnog korišćenja, pa je veoma važno da sličan problem nismo videli u igrama i najzahtjevnijim aplikacijama.

HONOR Magic5 Pro pokreće MagicOS 7.1 korisnički interfejs koji se zasniva na Android 13 operativnom sistemu. Ukoliko niste imali priliku da se susretnete sa ovim softverom, sumnjamo da ćete imati poteškoća da se na isti brzo naviknete. Ikonice su krupne, animacije su nenametljive, a iskustvo korišćenja je veoma glatko. Tu je i pregršt dodatnih funkcija koje se mogu pronaći na drugim telefonima, ali i neka korisna rješenja kompanije HONOR, poput HONOR RAM Turbo funkcije, koja softverski povećava dostupnu količini RAM ne bi li više aplikacija moglo da ostalo otvoreno u pozadini.

Više o kamerama i bateriji pročitajte na sljedećoj strani.