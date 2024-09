m:tel poslovnica u Ilidži na novoj lokaciji

Posjetite nas u Maloj Aleji broj 40

S velikim zadovoljstvom obavještavamo sve postojeće i buduće korisnike da je m:tel od danas, 30.09.2024. godine na novoj lokaciji u srcu Ilidže, na adresi Mala Aleja broj 40.

Ovaj moderni i funkcionalni prostor osmišljen je kako bi zadovoljio sve potrebe naših korisnika, nudeći im sve što im je potrebno na jednom mjestu – od novih pametnih telefona i dodatne opreme, do različitih telekomunikacijskih usluga.

Povodom otvaranja, pozivamo vas da nam se pridružite uz šoljicu kafe i simbolične poklone dobrodošlice, kao znak naše zahvalnosti za vašu podršku i povjerenje.

Dođite, uživajte u kafi i otkrijte sve novitete koje m:tel nudi!

Radno vrijeme našeg prodajnog mjesta na Ilidži je od ponedjeljka do petka od 09.00 do 16.00 časova i subotom od 09.00 do 14.00 časova.

Vidimo se!

