Newsmax Balkans – novi TV kanal u ponudi m:tel IPTV-ja

Prvi affiliate kanal američkog Newsmax-a izvan SAD

Izvor: m:tel

Korisnici m:tel IPTV platforme od danas imaju mogućnost da prate i Newsmax Balkans, televizijski kanal koji nudi dvadesetčetvoročasovni program u 4K i HD kvalitetu slike.

Newsmax Balkans je prvi kanal američkog Newsmax-a izvan teritorije Sjedinjenih Američkih Država, a gledaocima nudi bogat program sa novim pristupom u news segmentima i bogatim dokumentarnim sadržajima.

Novi TV kanal rezultat je ugovora o višegodišnjoj licenci koji je Newsmax Media, Inc., vodeća američka kablovska informativna i digitalna medijska kompanija potpisala sa Telekomom Srbija, a koji na taj način obezbjeđuje emitovanje ovog kanala širom Jugoistočne Evrope.

Kanal Newsmax Balkans HD uvršten je u ponudu osnovnog paketa, kao i u pakete za m:tel IPTV biznis korisnike, te u ponudu ON TV paketa, Start ON i Max ON. Kanal se nalazi na poziciji 036.



Kanal Newsmax Balkans 4K je uvršten u dodatni Paket 4K, na poziciju 754.