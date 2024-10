Počeo novi ciklus m:tel App takmičenja za srednjoškolce

Osmu godinu zaredom, kompanija m:tel objavila je konkurs za sve srednjoškolce koji žele da se takmiče u izradi aplikacija za mobilne uređaje.

Izvor: m:tel

Pod već dobro poznatim motom "Lansiraj svoju ideju", i ove godine otvoren je konkurs u kojem mogu da učestvuju srednjoškolci iz cijele BiH. m:tel App takmičenje tokom prethodnih sedam godina okupio je 264 učesnika sa 100 gotovih i funkcionalnih aplikacija.

Budući da je kompanija m:tel dio Telekom Srbija grupe, ovo takmičenje realizuje se u isto vrijeme i u Srbiji i Crnoj Gori. U ovom ciklusu, nakon državnog kruga takmičenja, Regionalni App izazov vodi najbolje timove u Podgoricu, nakon čega će biti poznati i pobjednici cjelokupnog takmičenja koji će imati priliku da otputuju u neku od evropskih zemalja, kako bi učestvovali u konferenciji iz sfere njihovog interesovanja.

Da bi učestvovali u takmičenju, srednjoškolcima je potrebno interesovanje za programiranje, ideja za aplikaciju, kreativnost, kao i da izaberu mentora iz svoje škole i izdvoje vrijeme posvećeno izradi aplikacije.

Prvi ciklus koji traje do 27. novembra, služi za razvijanje ideja i apliciranje na konkurs s navedenim idejama. Svoje ideje, odnosno prijave treba da pošalju na mejl [email protected] do navedenog roka, a gotove aplikacije opisane u prijavi, na istu adresu najkasnije treba da stignu do 29. januara 2025. godine.

Nakon toga, stručna komisija bira do pet najboljih aplikacija koje idu na Regionalno takmičenje u Crnu Goru. Najbolje timove i njihove mentore i ove godine očekuju vrijedne nagrade, kako na državnom nivou, tako i na regionalnom takmičenju!

Sve informacije o novom ciklusu m:tel App takmičenja pronađite na zvaničnom sajtu apptakmicenje.mtel.ba, na stranicama mtel.ba i mtelblog.ba.

Opšte uslove takmičenja sa detaljnim opisom svih potrebnih kriterijuma za učešće, kao i formular za prijavu, te spisak škola koje imaju pravo učešća u konkursu, dostupni su na sajtu apptakmicenje.mtel.ba.