Utorak dan za pogodnosti - platite svoje m:tel račune online uz Mastercard

Obavite jedno ili više online plaćanja Mastercard karticom utorkom u minimalnom ukupnom iznosu od 50 KM na www.mtel.ba, m:GO ili Moj m:tel aplikaciji kao i kod drugih Mastercard partnera i ostvarite povrat novca u vrijednosti od 10 KM

Izvor: m:tel

m:tel i Mastercard sa zadovoljstvom najavljuju sjajne pogodnosti za sve m:tel korisnike koji svoje telekomunikacijske transakcije obavljaju online utorkom putem Mastercard kartice. Platite svoje mjesečne račune za sve m:tel usluge kao i prepaid dopune, putem www.mtel.ba, m:GO ili Moj m:tel aplikacije sa Mastercard karticom i ostvarite povrat novca od 10 KM.

Online plaćanja sve više postaju trend na tržištu BiH, a broj takvih transakcija konstantno raste. Razlog tome su brzina, jednostavnost i sigurnost, koji pružaju besprijekorno korisničko iskustvo. Korisnici imaju mogućnost da iz udobnosti svog doma pronađu sve artikle koji su im potrebni, te da plate svoje mjesečne obaveze, bez stajanja u redu ili čekanja.

Zato i vi iskoristite prednosti online plaćanja i uživajte u jednostavnosti uz dodatnu uštedu.

Akcija je dostupna svakog utorka do 30. novembra za plaćanja Mastercard karticom u minimalnom ukupnom iznosu do 50 KM kod svih Mastercard partnera, uključujući i m:tel. U toku ovog perioda jedan korisnik može ostvariti maksimalnih pet povrata novca. Povret novca biće isplaćen do 15. dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je izvršeno plaćanje.

Sve detalje o povratu novca na vaše Mastercard kartice i spisak partnera kod kojih možete obaviti plaćanje možete pronaći na sajtu www.mastercard.ba.

