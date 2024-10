Premijera serije „Sablja“ od 4. novembra na Max striming platformi

Dugoočekivana domaća serija „Sablja“ koja govori o ubistvu srpskog premijera Zorana Đinđića

Izvor: m:tel

Serija „Sablja“ premijerno će biti prikazana na Max striming platformi u ponedjeljak, 4. novembra, kada u ponudu dolaze prve dvije od ukupno osam jednočasovnih epizoda.

Nakon ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića, marta 2003. godine, zemlja tone u haos. Proglašava se vanredno stanje. Danica, mlada novinarka, pokušava da istraži pozadinu atentata. Boris, policijski inspektor, polako otkriva propuste unutar istrage, razotkrivajući lanac korupcije koji vodi do zločina iz devedesetih. Mladi kriminalac Uroš se sve dublje upliće u aktivnosti kriminalnog klana koji je izvršio atentat, i sve mu je teže da iz vrtloga u kom se nalazi, izađe. U potrebi da dođu do istine, njih troje, postaju žrtve sistema, koji pokušavaju da razotkriju.

Serija „Sablja“ je jedna od osam serija iz cijelog svijeta koje su odabrane za glavnu takmičarsku selekciju Kanskog festivala – Cannesseries 2024. Nagrada za specijalnu interpretaciju pripala kompletnoj glumačkoj ekipi serije. Pretpremijera serije je održana i na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, dok je na festivalu Serial Killer održanom u septembru ove godine osvojila nagradu Primetime Killer za najbolju seriju.

U glavnim ulogama pojavljuju se Dragan Mićanović, Ljubomir Bandović, Milica Gojković, Lazar Tasić, Feđa Štukan, Jasna Đuričić, Miloš Timotijević, Sergej Trifunović, Zlatko Burić, Dubravka Kovjanić, Bojan Navojec i mnogi drugi.

Autori i reditelji serije su Vladimir Tagić i Goran Stanković koji su ujedno i koscenaristi zajedno sa Dejanom Prćićem, Marjanom Alčevskim, Majom Pelević.

Serija je nastala u produkciji RTS-a, This and That Productions-a i Agitprop-a.

Max striming platforma sa više od 4.000 sati programskih sadržaja, koje možete da gledate bilo kada, bilo gdje i koliko god puta želite na svojim pametnim uređajima.

