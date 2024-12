m:tel pokrenuo projekat „Prijatelj znanja“: Podrška školama za bolje uslove obrazovanja

Donacija video-nadzora za Ekonomsku i Politehničku školu u Banjaluci

Izvor: m:tel

Objedinjavanjem svih aktivnosti usmjerenih na podršku obrazovanju i školama širom Republike Srpske i BiH, kompanija m:tel pokrenula je projekat „Prijatelj znanja“.

Kao dio ovog projekta, Ekonomska i Politehnička škola u Banjaluci dobile su moderan sistem video-nadzora koji osigurava veću bezbjednost za više od 1.500 učenika i nastavno osoblje. Donacija obuhvata instalaciju 30 novih kamera, snimača i dodatne opreme, kao i unapređenje postojećeg sistema.

Generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan, prilikom obilaska ovih škola, podsjetila je na probleme bezbjednosti s kojima se djeca suočavaju u savremenom društvu. „Sa video-nadzorom će svi zajedno biti sigurniji, deca svakako ali i profesori koji pred roditeljima i javnošću imaju odgovornost za bezbednost đaka. Oni će sada imati kontrolu nad tim gde se deca kreću, te moći da garantuju za njihovu bezbednost, ali imati i tačan uvid u to kako je došlo do incidenta, ako se nažalost on desi. Znam da bi đaci hteli više slobode, ali naš posao je da ih čuvamo na svaki način pa i na ovaj“, rekla je Trivan.

Direktorke Sonja Tomaš, Ekonomske škole i Sanela Praštalo, Politehničke škole, izrazile su zahvalnost kompaniji m:tel na ovoj vrijednoj donaciji, naročito istaknuvši društveno odgovorni aspekt i ovog poteza kompanije.

Velikom donacijom video-nadzora za dvije srednje škole u Banjaluci, te televizora, knjiga i namještaja koji će biti donirani u još pet škola širom Republike Srpske, akcija „Prijatelj znanja“ postaje prepoznatljiv slogan za prijateljstvo koje m:tel oduvijek njeguje sa obrazovnim ustanovama.

