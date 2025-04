Premijere u aprilu na Max striming platformi

April na Max striming platformu donosi drugu sezonu HBO Original serije „The Last of Us“, zatim premijeru nagrađivane Max Original serije „Komičari“ kao i posljednju sezonu serije „Sluškinjina priča“.

Od filmova izdvajamo sportsku dramu „Veslači“ reditelja Džordž Klunija i dramu „Svi mi stranci“.

Premijera posljednje, šeste sezone Emijem nagrađene serije „Sluškinjina priča“ (The Handmaid's Tale) dostupna je od 8. aprila na Max striming platformi, kada u ponudu dolaze prve tri epizode.

Ovo posljednje poglavlje Džuninog putovanja naglašava važnost nade, hrabrosti, solidarnosti i otpornosti u potrazi za pravdom i slobodom. U glavnim ulogama su Elizabet Mos, Ivon Strahovski, Bredi Vitford, Maks Mingela, En Daud, O.T. Fagbenle, Samira Vajli, Medelin Bruer, Amanda Brugel, Sem Jager, Ever Karadin i Džoš Čarls. Prvih pet sezona serije „Sluškinjina priča“ dostupno je odmah na Max striming usluzi.

Premijera četvrte sezone Emijem, Critics Choice Awardom i Zlatnim globusom nagrađene Max Original serije „Komičari“ (Hacks) dostupna je 11. aprila na Max striming platformi, kada u ponudu dolaze prve dvije epizode. Četvrta sezona imaće deset epizoda, a napetost raste dok Debora i Ava nastoje da pokrenu svoj noćni šou i u tom procesu naprave istoriju.

U glavnim ulogama su šestostruka dobitnica nagrade Emi i nominovana za Toni nagradu, Džin Smart i tri puta nominovana za nagradu Emi i dobitnica Critics Choice Award, Hana Ajnbajnder. Prve tri sezone dostupne su odmah na Max striming usluzi.

Sportska drama „Veslači“ (The Boys In The Boat) dostupna je od 11. aprila na Max striming platformi, a na HBO kanalu premijerno je možete pogledati 13. aprila u 20 časova.

Film reditelja Džordž Klunija govori o veslačkom timu Univerziteta Vašington iz 1936. godine, koji se takmičio za zlato na Ljetnjim olimpijskim igrama u Berlinu. Ova inspirativna istinita priča prati grupu autsajdera na vrhuncu Velike depresije dok dospijevaju u centar pažnje i bore se protiv elitnih rivala iz cijelog svijeta.

Premijera druge sezone Emijem nagrađene HBO Original serije „The Last of Us“ dostupna je od 14. aprila na Max striming platformi, kao i na HBO kanalu istog dana od 20 časova.

Nakon pet godina mira prošlost sustiže Džoela i Eli uvlačeći ih u međusobni sukob i svijet još opasniji i nepredvidljiviji od onog koji su ostavili za sobom.

U drugoj sezoni u glavnim ulogama su Pedro Paskal, Bela Remzi, Gabriel Luna, Rutina Vesli, Kejtlin Dever, Isabela Merced, Jang Mazino, Ariela Barer, Tati Gabriel, Spenser Lord, Dani Ramirez, Džefri Rajt i Ketrin O'Hara. Prva sezona je dostupna odmah na Max striming usluzi.

Film „Svi mi stranci“ (All Of Us Strangers) dostupna je od 25. aprila na Max striming platformi, a na HBO kanalu premijerno ga možete pogledati 26. aprila u 20 časova.

Potresna priča o ljubavi, porodici i duhovima naše prošlosti. Kada se Adam (Andrew Scott) poveže s misterioznim komšijom (Paul Mescal), to pokreće stvari koje je dugo blokirao. Ubrzo se vraća u dom iz djetinjstva, gdje naizgled žive njegovi roditelji, 30 godina nakon što su preminuli.

