Kako se pravilno briše i održava ekran televizora i monitora

Brisanje na neadekvatan način i neodgovarajućim sredstvima može oštetiti ekran vašeg televizora ili monitora.

Oštri i tvrdi predmeti nisu jedina opasnost po ekrane televizora i monitora. Do oštećenja ekrana može doći čak i prilikom rutinskog brisanja prašine sa ovih uređaja. Zapravo, do manjih ili većih, pa čak i do potpunih oštećenja ekrana, najčešće dolazi upravo prilikom brisanja prašine i uklanjanja nečistoća sa ekrana.