Koliko vremena provodite na sastancima: Google Calendar dobija novi alat koji će vam to pokazati

Novi alat u kalendaru vam pokazuje kako provodite svoje vrijeme tokom radne nedjelje.

Izvor: SmartLife / Unsplash / Brett Jordan

Jedna od najvećih kompanija na svijetu nedavno je objavila rad svoje Workspace platforme koja objedinjuje različite Google servise i omogućava bolju produktivnost. Novo ažuriranje donosi Time Insights alat, koji će vam pomoći da bolje upravljate svojim vremenom.

Time Insights

Ideja Time Insights alata je da vam vizuelno prikaže koliko vremena na šta provodite tokom radne nedjelje. Time Insights dolazi kao ažuriranje za Workspace za korisnike koji plaćaju pretplatu, a opisan je kao “personalizovano analitičko iskustvo” koje vam omogućava da “vidite koliko vremena trošite na sastanke i saradnike”.

Time Insights

Izvor: SmartLife / Google

Nova alat je dostupan samo za Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, i Nonprofits korisnike.

Šta tačno dobijate sa Time Insights?

Prva stvar koju vam Google stavlja do znanja je da svoje informacije možete da vidite samo vi, a ne vaš menadžer, ali i da ukoliko imate “manage sharing access” dozvolu za nečiji kalendar, moći ćete da vidite njihove informacije.

Informacije su razbijene za svaki dan radne nedjelje, tako da možete da identifikujete dane kojima imate najviše sastanaka i koje tipove sastanaka imate kojim danima. Od ponuđenih informacija možete i da vidite sa kim se sastajete i da bolje identifikujete bitne ljude među svojim kontaktima.

Google Workspace Izvor: YouTube / Google Workspace

Admini od danas, ostali tokom septembra

Time Insights kreće od danas i biće dostupan Workspace administratorima, dok će korisnici dobiti novu opciju tokom septembra. Time Insights će biti podrazumijevano aktivan, a administratori će imati opciju da ga isključe u bilo kom trenutku.

(Mondo.rs)