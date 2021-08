Stiže još jedan telefon sa savitljivim ekranom: Google Pixel + Android 12

Značaj Google savitljivog telefona je mnogo veći od samog uređaja, jer će ova kompanija konačno napraviti bolju sistemsku podršku za ovakve telefone, omogućavajući značajno bolju integraciju sa Android ekosistemom.

Najnovije informacije nagovdeštavaju da bi prve zvanične potvrde o Pixel Fold telefonu mogle da stignu do kraja ove godine. Naime, jedan od poznatijih korisnika koji dolaze do povderljivih Google informacija, cstark27, koji je objavio informacije o kameri Pixel 6 telefona značajno prije nego što je Google bio spreman da to uradi.

Ovoga puta primijetio je da se u Android 12 beta verziji priča o telefonu kodnog imena “Passport”. Passport se prije pominjao kao radna verzija savitljivog Pixel telefona, što i govori dosta o njegovom formatu, koji bi trebao da bude sličan Galaxy Z Fold seriji.

Oriole, Raven, Passport, "Slider" are 4 out of 5 devices that have a modem referenced as "g5123b". The most recent Samsung Exynos ("shannon") modem is 5123A. Can't confirm the last one right now.