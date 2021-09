Zamijenite skup softver besplatnim: Kvalitetne alternative za Photoshop, Microsoft Office, Premiere, Vegas Pro i druge

Ako su vam Photoshop, Microsoft Office ili Adobe Premiere Pro skupi - niste jedini! Pogledajte ove sposobne i besplatne alternative.

Izvor: SmartLife / DaVinci Resolve 17

Mnogi korisnici pristaju da plaćaju za određene programe i aplikacije samo zato što ne znaju da postoje besplatne alternative jednakog ili nekad čak i boljeg kvaliteta.

Korisnici nemaju iskustva i nisu dovoljno informisani da bi znali da skupe programe mogu zamijeniti isto tako kvalitetnim i legalnim programima, koji im neće oduzeti ni minut vremena više, ako ih budu koristili.

Vrijeme privikavanja je normalno kad se prelazi na novi program.

Srećom, besplatne alternative najčešće čak i vizuelno izgledaju gotovo identično i omogućavaju i novim korisnicima i onima sa manje iskustva da ih nakon samo par minuta koriste kao da su oduvijek bili uz njih.

Sjajna stvar je što sa besplatnim softverom ne žrtvujete više gotovo ništa što se komocije i kvaliteta rada tiče, samo što neke od opcija stižu sa zakašnjenjem u odnosu na premijum verzije softvera. Takođe, besplatan i tzv. open-source softver već posjeduje mnogobrojna ilustrovana i korak po korak napisana uputstva za korišćenje, pa će svakom korisniku biti lako da, uza samo par klikova na pretraživaču, nađe to što mu treba.

U ovom tekstu vodili smo se ličnim iskustvom i programima koje smo i sami isprobali i koji koristimo svakodnevno, tako da iza ovih preporuka možemo da stanemo i potvrdimo da su kvalitetne alternative premijum softveru.

Nivo na kojem ih možete koristiti najčešće zavisi od vaših ličnih interesa da istražite program, ali prije svega od vaših potreba, a svaki program sa liste može da vam posluži najmanje na početnom i srednjem nivou, a većina njih i na naprednom.

Besplatna zamjena za Microsoft Office

Microsoft Office je vjerovatno najpoznatiji računarski program različite namjene, a znamo da se koristi za obradu teksta, tabela, računanje, prezentacije i mnogo toga još. Office je zlatni standard na koji su se ugledali svi program open-source formata, koji su nastali uglavnom kasnije, kao alternetiva najpoznatijem softveru na svijetu.

Dobra vijest je da su OpenOffice ili LibreOffice odlični, zreli programi, koji u najvećem broju slučajeva mogu da zamijene Microsoft Office u potpunosti. I jedan i drugi otvaraju Office datoteke, snimaju dokumenta u Office formatu i niko kome ih pošaljete neće znati da ih niste napravili baš u Office okruženju, nego LibreOffice ili OpenOffice.

I LibreOffice i OpenOffice se ažuriraju redovno, prateći sve ono što Microsoft Office nudi, a potpuno su besplatni i legalni za korišćenje kako za personalnu, tako i za upotrebu u kancelariji ili kompaniji.

Za mobilne telefone i tablete na iOS i Android platformi imate na raspolaganju Google Drive, Microsoft Office (besplatnu verziju), Polaris Office, WPS Office… Za Huawei telefone izaberite Microsoft Office, Office Suite, WPS Office ili Huawei Docs.

I OpenOffice i LibreOffice dostupni su za Linux, Windows i Mac.

TextMaker

Još jedna vrlo zgodna alternativa za Microsoft Office koja podržava i provjeru napisanih riječi i dodavanje novih na čak 58 jezika, među kojima je i srpski. Ovo je opcija koja ga odvaja od ostalih besplatnih Office alternativa, ali i dalje podržava otvaranje i snimanje .doc i .docx Word fajlova.

Podržano je i kreiranje EPUB e-knjiga, a TextMaker dostupan je za Mac, Linux i Windows, naravno.

Besplatna zamjena za Photoshop

Ovaj dio podijelićemo na dvije cjeline - osnovna obrada slika za korisnike kojima nije potrebna fotomontaža, retuširanje i slične napredne mogućnosti obrade fotografija i napredniju cjelinu tj. onima kojima to treba.

Paint.net

Izuzetno koristan program za osnovnu manipulaciju fotkama. Promjena veličine, pretvaranje jedne vrste fajla u drugu, korekcija boja, osvetljenja, oštrine fotografija, rotacija slike, isijecanje i slično. Takođe, podržan je osnovni rad sa slojevima i opcijama za retuširanje, a poseduje i mogućnost dodavanja teksta i oblika.

Paint.net dostupan je besplatno za Windows, a ako vam se dopadne možete da nagradite kreatore donacijom tj. kupovinom istog tog programa, ali preko Windows Store aplikacije.

GIMP

Niste jedini koji ne žele da daju stotine evra za Photoshop odjednom ili da plaćaju mjesečnu članarinu!

Umjesto njega slobodno koristite profesionalnu alatku za naprednu obradu fotografija GIMP. Ima identičan interfejs, gotovo sve napredne tehnike kao i Photoshop, a ne košta vas ništa. Velika i razvijena zajednica korisnika pomaže u pronalaženju tutorijala i plug-in dodataka, a veliki broj programera ovog open-source projekta redovno ga ažurira novim mogućnostima.

GIMP je dostupan za Linux, Windows i Mac.

Obrada slika u pregledaču interneta

Možete da obradite sliku na brzinu i bez preuzimanja bilo kakvog programa!

Mi najčešće koristimo Pixlr, ali ima još dobrih web editor-a. Pixlr je kompatibilan sa pregledačima interneta Chrome, Firefox, Safari, a uskoro će biti podržani i Edge i Opera. Najbolji je za isijecanje i promjenu veličine slike, ali ima i filtere i omogućava crtanje. Podržani su fajlovi PSD (Photoshop), PXD, JPEG, PNG, WebP i SVG.

Pixlr radi i na iOS i Android mobilnim telefonima s tom prednošću da kreirane stvari odmah možete da podelite preko društvenih mreža dalje.

Izvor: SmartLife / VLC

Besplatan video i medija plejer

Naravno, izabrali smo VLC.

VLC je dostupan za sve platforme, čak i za Android, iOS i Huawei Mobile Services telefone i tablete. Otvoriće gotovo svaki video i audio fajl ikad izmišljen, a podržava i web kamera, striming i čak omogućava da pretvarate jednu vrstu formata u drugi.

Ne samo da VLC radi moćno, nego nema reklame, lagan je, radi brzo i učitava se munjevito. Prevucite fajl iz bilo kog foldera u otvoren VLC prozor i plejer će ga prikazati. Podržava prikazivanje titlova, koje možete da preuzmete direktno za fajl ili ih učitate naknadno.

VLC plejer se redovno ažurira i potpuno je besplatan zauvijek za sve.

Besplatan program za obradu zvuka

Audacity je namijenjen i početnicima i onima koji već imaju iskustva u obradi zvuka na drugim programima, koje više ne žele da plaćaju.

YouTube nudi gomilu tutorijala, kao i za svaki opisani program, pa će i početnici moći lako da krenu s upotrebom Audacity-ja.

S obzirom na to da je obrada zvuka uglavnom kompleksan posao, korisnici koji se bave njime znaće da cijene sve što Audacity nudi besplatno u odnosu na rješenja koja se plaćaju. Važno je napomenuti da Audacity nije špijunski program, kao što su to pojedini mediji tvrdili u julu 2021. pozivajući se na Uslove korišćenja programa - provjerili smo sve i to nema veze s istinom!

Audacity je dostupan za Windows, Mac i Linux.

Izvor: SmartLife / DaVinci Resolve 17

Besplatna obrada videa

Ovo je, poput obrade fotografije na višem nivou, program koji zahtijeva određeno vrijeme učenja. Nakon toga DaVinci Resolve 17 omogućiće vam da radite video montažu na solidnom nivou u odnosu na najskuplje predstavnike premijum softvera.

DaVinci Resolve 17 sadrži vještačku inteligenciju i pametan izbor, koji odvajaju program od ostale besplatne konkurencije. Dovoljno je jak za kvalitetnu video montažu, korekciju boja i postprodukciju kako videa, tako i zvuka. Moguće je montirati i grafiku, animacije i vizuelne efekte.

Ovaj besplatan program za video obradu dostupan je za Mac, Linux i Windows.

Pomozite nam svojim komentarima da zajedno nađemo još dobrih i besplatnih open-source programa i preporučimo ih svim SmartLife čitaocima!

Koje besplatne programe vi volite da koristite?