Weekend Media Fest oživio Rovinj i nadmašio očekivanja (Foto&Video)

Najveća regionalna konferencija, Weekend Media Festival, ove je godine ponovo oživjela prostore stare Tvornice duhana u Rovinju i pod sloganom "Živio život" slavila život i zajedništvo.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Riječ je o regionalnom događaju koji na jednom mjestu okuplja brojne stručnjake iz svijeta medija i komunikacija te donosi najnovije trendove, znanja i uspješne prakse iz industrije.

"Festival je ove godine nadmašio sva očekivanja! Koja je naša tajna? Tajna je u odličnom programu, zanimljivim predavačima i neformalnom druženju u ugodnom ambijentu. Svi se kod nas osjećaju dobro i nadahnuto, a naravno, dogovore se i neki poslovi. To je idealna kombinacija – spoj produženog vikenda i inspirativna druženja s kolegama iz cijele regije", izjavio je Tomo Ricov, direktor Weekend Media Festivala, nakon zatvaranja još jednog najboljeg Weekenda u godini, koji je obilježio cijeli niz inspirativnih predavanja i govornika.

Koliko smo zavisni o pametnim telefonima?

Izvrstan odgovor na ovo pitanje dao je međunarodno priznati njemački psiholog prof. Manfred Spitzer koji je održao predavanje "Epidemija pametnih telefona: Prijetnja zdravlju, obrazovanju i društvu". Istakao je da ponekad nismo svjesni negativnog uticaja koji pametni telefoni mogu imati na naš život i zdravlje te je objasnio kako pretjerano korištenje pametnih telefona može otežati naše razmišljanje i narušiti kreativnost, dok zbog određenih sadržaja koje pregledavamo može izazvati osjećaje depresije, frustracije i ljutnje.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Važnost brendiranja država

Učesnici ovogodišnjeg Weekenda imali su priliku uživati u predavanju prof.dr.sc. Božo Skoko, vodećeg hrvatskog stručnjaka za nacionalno brendiranje te člana uprave Millenium promocije – vodeće agencije za tržišno komuniciranje u Hrvatskoj. Na predavanju pod nazivom „Države kao komunikatori: od danskog hyggea do korejskog BTS-a“podijelio je svoja brojna znanja i iskustva, dok nas je uoči izlaska svoje nove knjige: "Strateško komuniciranje država", inspirisao s pričom o tome kako je Južna Koreja postala in, a SAD out.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Sajber rat između istine i laži

Vakcina kao prikriveni čip za 5G mrežu, zemlja koja je ravna ploča ili ptice "dronovi", samo su neke od brojnih teorija o kojima se raspravljalo u razgovoru One-on-One pod nazivom "Teorije zavjere 21. stoljeća: cyber rat između istine i laži".

Ulogu moderatora preuzeo je Neven Kepeski, direktor Media Bar-a, dok je zvijezda panela bio Velimir Grgić novinar, scenarist, reditelj, producent te autor istoimene knjige "Teorije zavjere 21. stoljeća" koji nas je naučio kako nijednu informaciju, dok čitamo vijesti ili pregledavamo sadržaj na društvenim mrežama, ne smijemo uzimati "zdravo za gotovo".

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Događaji budućnosti

O budućnosti evenata raspravljalo se na panelu "Eventi budućnosti – je li druženju uživo došao kraj?" na kojem su učestvovali Berislav Marszalek, direktor i osnivač najuspješnije regionalne event platforme Entrio.hr, te Boris Kovaček, izvršni direktor i producent Weekend Media Festivala. Uz izazovno iskustvo organizacije ovogodišnjeg Weekenda, publici su približili virtualne i hibridne evente kao idealna rješenja na pandemiju koja je u jednom trenutku u potpunosti zabranila održavanje festivala i događaja uživo.

Home office revolucija

"Što te ne ubije, to te ojača – poslovanje u izazovnim vremenima" naziv je panela u kojem su Hrvoje Josip Balen, član uprave Algebre, Ante Grbeša, direktor FlixBus CEE South regije, Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke i Tomislav Rosandić, direktor Dalekovoda, istakli da je takozvani "home office" obrazac poslovanja, koji je i prije bio prisutan, sada označio revoluciju u profesionalnom uzdizanju.

Produktivnost i zadržavanje talenata bili su glavni zadatak poslovnih lidera, a sada ih očekuju izazovi novim poslovnim modelima.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Najveće zvijezde regiona donose vrhunsku zabavu

U subotu je u okviru 14. Weekend Media Festivala u Rovinju održan spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Momčila Bajagića Bajage, koji je na jedinstven način najavio dolazak UNE, multimedijalne platforme koja će zauvijek promijeniti medijsko tržište u regionu.

Mnogo osmijeha, nezaboravnog provoda i pouzdanih informacija iz prve ruke očekuje vas na medijskoj platformi UNA, u okviru koje će vam društvo praviti legendarni Haris Džinović, kao i jedan od najpopularnijih glumaca mlađe generacije Andrija Kuzmanović, čiji će zabavni programi postati neizostavni dio vaše svakodnevice. U timu UNE gledaćete i sjajnu Ivanu Paradžiković, eksperta za istraživačko novinarstvo, zajedno sa kolegom iz redakcije informativnog programa, Josipom Šarićem. Popularni voditelj Frano Ridjan, atraktivna Maja Bajamić, simpatični glumac Stefan Bundalo, kao i šarmantna novinarka i voditeljka Dejana Rosuljaš takođe će biti dio UNINE postave. Pored navedenih, ekipi će se pridružiti još mnoga velika imena iz čitavog regiona, koja će ovu multimedijalnu platformu lansirati u sam vrh medijskog neba.

Pogledajte video i fotografije iz Rovinja!

Pogledajte 00:59 WMF ... Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba