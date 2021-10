“Nekako sunčano” i “skoro koralno”: Google nastavlja sa blesavim nazivima boja za Pixel telefone

Možda vam se više sviđa Pixel 6 u “Liči na morsku pjenu” ili “Olujno crnoj” boji?

Za osam dana će se održati Google događaj na kojem će ova kompanija predstaviti Pixel 6 i Pixel 6 Pro modele telefona, što je više nego dovoljno vremena za gomilu neprovjerenih informacija o novim telefonima. Google je u avgustu objavio sve boje za oba telefona, ali ako mislite da će Google za bilo koji svoj telefon reći da je crne boje – varate se. To jednostavno nije dovoljno dobro.

M. Brendon Li, čuven po svojim insajderskim informacijama navodi da će Google nastaviti svoju tradiciju blesavih imena. Pixel 6 će dolaziti u “Kao koral” i “Liči na morsku pjenu” bojama, dok će Pro imati “Skoro sunčanu” i “Oblačno bijelu” varijantu. Oba telefona će dolaziti u “Olujno crnoj” nijansi, idealnoj za nekoga ko želi “običnu” boju koja će se lijepo uklopiti sa zaštitnom maskom ili zaštitnim kućištem.

