Najbolja TV zabava uz 50% popusta

Apollon i FilmBox gratis do kraja godine

Izvor: m:tel

Kao što već znate, uz m:tel TV pakete jedino što trebate su kokice i udobna fotelja. Ukoliko se do kraja novembra odlučite za jedan od m:tel paketa integrisanih usluga iskoristite popust od 50% na cijenu jedne mjesečne pretplate, te uživajte u raznovrsnim sadržajima Apollon videoteke i FilmBox dodatnog TV paketa do 30.12.2021. godine.

Apollon videoteka, vaš kućni bioskop, nudi vam veliki broj najnovijih domaćih ali i svjetskih serija, kao i filmova različitih žanrova, prilagođenih svim generacijama.

FilmBox dodatni TV paket donijeće vam takođe mnoštvo odličnih sadržaja raspoređenih u osam tematskih kanala. Moda, dokumentarci, filmovi , serije, muzika, kao i najbolje igrice osvježiće tmurne jesenje dane.

U m:tel paketima pored sjajnih popusta i poklona, dobijate i najbrži optički internet, televiziju sa preko 280 TV kanala prilagođenih svim generacijama i ukusima, fiksnu i mobilnu telefoniju sa sjajnim bonusima za razgovore i mobilni net.

Dodatno, m:tel IPTV pružiće vam sve funkcionalnosti savremene televizije. Sadržaje možete pauzirati, premotavati i snimati, a možete ih vraćati i do 72 sata unazad. Uz veliki broj TV kanala, u m:tel IPTV ponudi možete da uživate i u sjajnoj muzici putem dostupnih radio stanica i audioteka, a tu su i najbolje videoteke sa hiljadama sati najboljeg filmskog i serijskog sadržaja, te TV To Go sa kojim vaš m:tel IPTV ide sa vama gdje god da krenete.

