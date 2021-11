Ovih pet trikova može da primijeni svako - kvalitet slike će se popraviti, sigurni smo!

Izvor: MONDO / Samsung

Bez obzira na to da li ste kupili nov ili koristite smart ili običan TV već neko vrijeme vjerujemo da većinu opcija niste čačkali, jer jednostavno - većina korisnika je takva, a to bi mogla da bude greška.

Promjenom nekoliko osnovinih funkcija mogli biste da dobijete značajno kvalitetniju sliku svog TV uređaja zato slobodno isprobajte neke od ovih, jer - ništa ne možete da izgubite ili pokvarite.

Proizvođači televizora primjenjuju različite tehnologije na različitim TV ekranima, ali to ne znači da je uobičajeno podešavanje sa kojim dolaze svi televizori zapravo i ono pravo koje bi trebalo da koristimo.

Bez obzira na to da li je proizvođač zvučno ime ili nije on ne može da zna kakav kvalitet slike ima vaš kablovski operator, u kojim uslovima ćete koristiti TV, šta najviše volite da gledate i druge faktore, koji određuju i koliko ćete uživati tokom gledanja televizora.

O podešavanju parametara same TV slike već smo vam pisali, a sada ćemo vam dati savjete koji nisu direktno vezani za panel, nego za neke od opcija, koje mogu da utiču na doživljaj gledanja TV-a iz potpuno drugog ugla.

Vidi opis Pet opcija na TV-u koje bi trebalo da promijenite: Mala podešavanja, velika razlika Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Hisense Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: SmartLife / Hisense Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: SmartLife / Hisense Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: SmartLife / Hisense Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: SmartLife / Hisense Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: SmartLife / Hisense Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: SmartLife / Hisense Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: SmartLife / Hisense Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: SmartLife / Hisense Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: SmartLife / Hisense Br. slika: 10 10 / 10

Isključite Motion Smoothing

Promjena broj jedan koju bi svaki vlasnik televizora trebalo da napravi, bilo da se radi o potpuno novom TV-u ili onom koji je u upotrebi nekoliko godina, jeste da isključi tzv. Motion Smoothing iliti umirivanje (izglađivanje) pokreta.

Pošto se pokretne slike zapravo ne pomjeraju, već se sastoje od treperećih slika i više frejmova spojenih zajedno, televizori moraju da kompenzuju to treperenje. Pomjerite ih prejako u jednom pravcu i dobićete treperavu sliku koja nije prirodna. Pomjerite ih previše u suprotnom pravcu, i dobićete mutnu, razmazanu sliku dok jedan kadar prelazi u drugi.

Proizvođači televizora to rješavaju raznim trikovima, od dodavanja frejmova naknadno do igranja sa frekvencijom osvježavanja panela. Ali tehnike koje se koriste za pravljenje jasnije slike mogu rezultirati nečim što se zove “efekat sapunice“ - previše ispeglan, muljav prikaz kojem nedostaje detalja i oštrine. Iako je sva ova dodatna obrada video zapisa i manipulacija brzinom kadrova namijenjena da napravi bolju sliku, kada ode predaleko, možete učiniti da sadržaj koji se gleda izgleda jeftino i nikako.

Takođe, ovu opciju može biti i teško isključiti, pošto je obično zakopana nekoliko slojeva duboko u meniju podešavanja, a svaki proizvođač ima različito ime za svoje Motion Smoothing proces. LG ga naziva TruMotion, Samsung ga zove Auto Motion Plus, a Sony ima i Motionflow i CineMotion. Provjerite na svom televizoru kako se ova opcija zove i isključite je.

Takođe, Motion Smoothing bi trebalo isključiti prilikom gledanja sportskih aktivnosti i posebno tokom igara, jer može da proizvede kašnjenje slike, što je za gejming uglavnom nedopustivo.

Više o Motion Smoothing opciji pročitajte na linku.

Vidi opis Pet opcija na TV-u koje bi trebalo da promijenite: Mala podešavanja, velika razlika Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 7 7 / 7

Onemogućite režim uštede energije

Mnogi televizori danas dolaze sa režimima za uštedu energije, i to je odlično. Ovi režimi kontrolišu nivo osvjetljenosti u različitim uslovima prikaza i na taj način održavaju nisku potrošnju energije. Ponekad će ovo podešavanje, takođe prebacivati TV u tzv. ScreenSaver režim, jer uređaj tako troši manje energije.

Ako ste zabrinuti za račune za struju ili smatrate da je televizor presvjetao tokom uobičajenog, svakodnevnog gledanja, OK je da ponovo uključite ovu opciju. Ipak, da biste postigli performanse za koje je vaš TV sposoban, morate da onemogućite ovu funkciju za uštedu energije putem prikaza s niskim nivoom osvjetljenosti panela.

Opet, kao i pri prošloj stavki, svaki TV brend ovu karakteristiku naziva nešto drugačije. LG je naziva Energy Saving Mode iliti Režim uštede energije. Samsung ima čitav spektar menija namijenjenih uštedi energije, koji uključuju i osvjetljenje samog ekrana, dok Sony označava ovaj meni sa Power & Energy.

Isključite Živopisan tj. Vivid režim

Druga strana režima za uštedu energije jeste režim pojačane osvjetljenosti koji je napravljen da izgleda bolje i svjetlije na polici prodavnice i da izgleda dobro pod fluorescentnim osvjetljenjem. Bez obzira na to što ovaj tip prikaza nije prirodan neki televizori iz prodavnice stižu upravo s ovakvim režimom slike.

Živopisan tj. Vivid mode pojačava pozadinsko osvjetljenje, boje prikazuje zasićenijim i jače izraženim i čini da ekran privlači pažnju u situacijama kad osvjetljenje nije sjajno. Vivid režim prevashodno je napravljen da privuče kupce koji prolaze pored televizora, a ne gledaoce koji žele da se ušuškaju u dvosatni film.

Potražite u opcijama svog televizora neki od režima - Vivid Mode, Demo ili Store Mode - i isključite ga.

Vidi opis Pet opcija na TV-u koje bi trebalo da promijenite: Mala podešavanja, velika razlika Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / LG Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Raymond Forbes LLC/All Rights Reserved Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: ©3DarcaStudio - stock.adobe.com Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: SmartLife / LG Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: SmartLife / LG Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: SMartLife / LG Srbija Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: SMartLife / LG Srbija Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SMartLife / LG Srbija Br. slika: 8 8 / 8

Izbalansirajte oštrinu

Većina ljudi misli da se povećanjem oštrine slike povećava njena - jasnoća! Naravno, čim smo tako počeli jasno vam je da to na najvećem broju televizora kupljenih u posljednjih nekoliko godina nije tako.

Povećanjem oštrine upravljate isticanjem ivica na slici i na obrise oko njih i tzv. halo efekat. Ukratko, povećanje oštrine naglašava ivice unutar slike prije svega, ne i oštrinu kompletne slike. Slika će na prvi pogled zaista izgledati oštrija, ali će to dovesti do gubitka detalja i to ćete sigurno primijetiti. Naglašavanje ivica smanjuje detaljnost i ona više neće izgledati prirodno.

Ako koristite režim slike za prikaz filmova ili bioskopski režim, u tom slučaju će izoštravanje biti najčešće isključeno. Da biste podesili ovu opciju slike jednostavno menjajte samo Sharpness klizač dok ne budete zadovoljni kako slika izgleda. Mijenjajte podešavanja u malim koracima i gledajte neki sadržaj po nekoliko minuta prije nego što promijenite oštrinu opet.

Više o podešavanju oštrine pročitajte na linku.

Podesite temperaturu boja

Temperatura boje ima veze sa izvorom svjetlosti i mjeri se u Kelvinima. Da, temperatura boje ima svoje korijene u stvarnoj temperaturi. Kao rezultat toga, kad govorimo o boji, često govorimo o toplijim i hladnijim temperaturama boje.

Jednostavno rečeno, topliji ton boje će imati narandžastu nijansu, dok će hladniji jače istaći plavu.

Ako ostavimo po strani Kelvinove stepene i teoriju boja, različita temperatura boje će biti najuočljivija kad gledate običnu bijelu ili sivu boju na ekranu. U idealnom slučaju, želite da sve izgleda tačno, ali većina televizora izlazi iz svoje kartonske kutije sa hladnijom temperaturom boje (slika izgleda tj. vuče pomalo na plavo), dok je filmski režim prekomjerno kompenzuje u drugom pravcu, dajući svemu žućkastu nijansu.

Uopšteno govoreći, standard za najljepše podešenu TV sliku kad je temperatura boje u pitanju je na 6.500 stepeni Kelvina, parametra poznatog i kao D65. Ali, važno je da birate podešavanja koja najbolje izgledaju u vašem domu, da biste uzeli u obzir jedinstveno osvjetljenje koje je svojstveno vašem stanu ili kući i, naravno - lični doživljaj boja, jer ne vidimo svi boje isto, kao i sve ostalo.

Temperatura boje se uglavnom nalazi u podešavanjima slike ili meniju naprednih podešavanja.

Hisense TV Dolby Vision i HDR VIDEO Izvor: Hisense Europe