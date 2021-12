Filmovi koji su rasturili piratske sajtove: Najviše piratizovani naslovi 2021. godine

Zanimljivo je da su skoro svi filmovi s liste najviše piratizovanih tokom 2021. godine u nekom trenutku bili legalno online.

Njemački reditelj Verner Hercog je na jednom predavanju iz 2019. godine govorio o filmskoj pirateriji, te je tom prilikom opisao kao najuspješniju formu distribucije, nakon što je jedan kolega prokomentarisao da je do njegovih filmova uspjevao da stigne samo preko ilegalnih piratskih sajtova – sigurno je da se oni čiji su filmovi u vrhu liste najviše piratizovanih tokom 2021. godine s tim ne bi složili.

Herzog je do kraja pomenutog predavanja rekao da mu piraterija ipak pomalo smeta, budući da bi želeo da od svojih filmova nešto i zaradi, ali je istakao da ako je u nekoj zemlji to jedini kanal za pristupanje filmovima nekog autora, onda on to podržava.

Filmovi su danas dostupniji nego prije zahvaljujući streaming servisima, pa legalni kanali za gledanje postoje, ali nisu besplatni.

Građani širom svijeta ipak žure na piratske sajtove, a kako bi neki novi film pogledali što prije.

Vjerovalo se da će streaming servisi i lakši pristup sadržajima smanjiti želju za piratskim kopijama, ali se to nije dogodilo. Piraterija je postala popularnija nego ikada prije, pa se gledaoci sve više okreću piratskim web-sajtovima za direktno emitovanje sadržaja, ali i torenti bilježe nesmanjenu popularnost.

To znači da distributeri više rizikuju kada neki naslov istovremeno objave i na streaming servisima i u bioskopima budući da je piratima lakše da film „skinu" s neke online lokacije. Vlasnici bioskopa kritikuju ovu strategiju i kažu da piraterija uništava prihode s blagajni.

Od početka pandemije neki od najvećih naslova su se istovremeno pojavili i u bioskopima i online. Nedjeljne liste najviše piratizovanih filmova koje pravi TorrentFreak su pokazale koliko to škodi industriji, budući da bi filmovi koji su se našli na nekom streaming servisu vrlo brzo dospeli u vrh liste – Mortal Kombat je izašao i u bioskopima i na HBO Max, Godzilla vs. Kong takođe, Black Widow na velikom platnu i platformi Disney+.

Black Widow trejler Izvor: Smart Life/ @Marvel

Upravo je film Black WIdow u vrhu liste onih koji su tokom 2021. godine prednjačili u broju ilegalnih preuzimanja (Marvel je opet najviše stradao), a prate ga Wonder Woman 1984 i The Suicide Squad.

Top 10 filmova koji su vladali torentima:

Black WIdow Wonder Woman 1984 The Suicide Squad Godzilla vs. Kong Justice League (Snyder Cut) Tenet Cruella Fast and Furious Jungle Cruise Soul

TorrentFreak pravi i nedeljne liste filmova koji se najviše preuzimaju preko ilegalnih sajtova, a evo kako spisak izgleda pred kraj 2021. godine: