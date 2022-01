Među četiri Redmi Note 11 telefona svako će izabrati onaj koji mu treba - sa ili bez 5G veze.

Izvor: SMARTLife / Xiaomi

Kompanija Xiaomi pohvalila se da je Redmi serija telefona najprodavanija serija pametnih telefona na svijetu, što svakako nije slučajno - uspjeli su da se nametnu dobrim specifikacijama i još boljom tj. konkurentnom cijenom.

Ni serija Redmi Note 11 nije izuzetak, a u njoj su odmah na početku četiri modela koja će imati kamere do 108 megapiksela, mrežnu vezu do 5G i od 4 do 8 GB RAM uz unapređenje mnogih drugih karakteristika u odnosu na Redmi Note 10 seriju.

Xiaomi Redmi Note 11 5G i bez 5G

Xiaomi je možda i malo i zakomplikovao sve svojom šemom imenovanja i brojem modela na startu, ali je važno da znate da su Redmi 11 Pro modeli u seriji (očekivano) bolji i da se dva nova Pro modela među sobom najviše razlikuju po tome da li imaju ili nemaju 5G podršku, što je još uvijek opcija koja najvećem broju korisnika nije potrebna.

Tako Redmi Note 11 Pro 5G ima Snapdragon 695 čipset, izrađen u tehnologiji od šest nanometara, a uparen je sa 6 GB ili 8 GB RAM i do 128 GB memorije UFS 2,2 tipa. Uz Dual SIM opciju omogućena je i podrška za microSD kartice kapaciteta do dva terabajta kroz hibridni slot.

Vidi opis Xiaomi Redmi Note 11: Četiri modela unapređenih opcija, ali kupićete ih prije svega - zbog cijene Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 10 10 / 10

Drugi Redmi Note 11 Pro ima Helio G96 MediaTek čipset i ne podržava 5G mreže. Proces proizvodnje je na vremešnih 12 nanometara, a upotrebljena su Cortex-A76 jezgra, koja činjenično kaskaju za A78 Kryos jezgrima u okviru Snapdragon 695 čipseta. Takođe, Mali-G57 MC2 GPU ne može da izađe na crtu moćnijem Adreno 619 GPU-u, pa kad budete birali novi telefon obratite pažnju i na ove razlike.

Oba telefona dolaze sa Android 11 operativnim sistemom i MIUI 13 korisničkim okruženjem, a osim pomenutih razlika ova dva telefona su u daljoj specifikaciji identična.

Ekrani su im 6,67 inča po dijagonali, rezolucije Full HD+, AMOLED tipa, odnosa stranica 20:9 i sa 120 Hz osvježavanjem sadržaja i do 360 herca na mjestu dodira. Oba ekrana podržavaju DCI-P3 standard i maksimalno osvjetljenje od 700 nita tipično, kao i do 1.200 u najboljem slučaju. Zaštićeni su Gorilla Glass 5 staklom, a skener otiska prsta je postavljen bočno, dok se telefoni mogu otključati i pogledom u prednju kameru tj. skeniranjem lica.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G i Xiaomi Redmi Note 11 Pro imaju IP53 sertifikat vodootpornosti.

Pogledajte 00:22 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G boje kućišta VIDEO Izvor: Xiaomi Izvor: Xiaomi

Glavna kamera pozadi koristi 108 MP ISOCELL HM2 senzor (1/1.52", do 2,1 mikron veličina piksela, kombinovanje devet susjednih piksela u jedan) sa zumiranjem do 3X. Druga kamera je ultraširokougaona, rezolucije 8 MP, a tu je i treća kamera za makro fotografije rezolucije dva megapiksela. Zapravo, 4G model ima i četvrtu kameru pozadi, još jednu rezolucije dva megapiksela sa podrškom za proračun kadra i portrete.

Prednja kamera oba telefona je rezolucije 16 megapiksela i ne podržava autofokus, a iste su im i baterije - 5.000 mAh. Brzina punjenje ja do 67 vati, pa se za 15 minuta napune do pola kapaciteta najmanje. Na raspolaganju za povezivanje s okolinom su NFC, Infrared, Bluetooth v5.1 i Wi-Fi (ac), a tu su i USB Type-C, 3,5 mm audio, kao i stereo zvučnici.

Oba telefona će biti dostupna u februaru i mada nema srpskih cena još uvek, objavljene su globalne preporučene cene. Za 300 dolara prodavaće se Xiaomi Redmi Note 11 Pro 6 / 64 GB, a za 50 dolara više model sa 8 / 128 GB. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G startuje od 330 dolara za 6 / 64 GB model i ide do 380 dolara za 8 / 128 GB verziju,

Poredeći Note 11 Pro 5G i Note 11 Pro 4G sa prošlogodišnjom Redmi Note 10 Pro serijom jasno je da je Xiaomi značajno unapredio ekran tj. njegovo osvjetljenje, ubrzao punjenje i poboljšao čipset, dok je zadržao gotovo isti kapacitet baterije i kamere.

Vidi opis Xiaomi Redmi Note 11: Četiri modela unapređenih opcija, ali kupićete ih prije svega - zbog cijene Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 12 12 / 12 AD

Xiaomi Redmi Note 11 i Redmi Note 11S

I dok Pro dio Redmi Note 11 serije cilja visoko u svakom smislu, Redmi Note 11 modeli su osmišljeni da budu kompaktniji, tek mrvicu lošiji na skali performansi, ali pristupačniji i dostupni svima.

Xiaomi Redmi Note 11 i Xiaomi Redmi Note 11S su 20-ak grama lakši i nekoliko milimetara kraći, a imaju AMOLED ekrane dijagonale 6,43 inča. I dalje im je rezolucije Full HD+ sa odnosom stranica 20:9, ali je osvežavanje sadržaja palo na 90 Hz. Na mjestu dodira brzina odziva skače do 180 Hz, a jačina osvetljenja je do 700 nita, što je značajno bolje od 450 nita u odnosu na Xiaomi Redni Note 10 seriju.

Ovi telefoni imaju Gorilla Glass 3 zaštitu i istu IP53 oznaku.

Kamera Redmi Note 11S ima 108 MP ISOCELL HM2 senzor kao i Pro modeli - 1/1.53" sa veličinom piksela od 0,7 µm koji spajanjem 9-u-1 ide do 2,1 µm. Regularni Redmi Note 11 ima kameru rezolucije 50 megapiksela. Oba telefona dobila su ultraširoku kameru rezolucije osam megapiksela sa uglom slikanja do 118 stepeni (kao i Pro modeli), uz 2 MP kamere za makro fotografije, proračun kadra i portrete.

Do sada je širom sveta prodato preko 240 miliona Redmi Note telefona!

Xiaomi Redmi Note 11S ima Helio G96 MediaTek čipset, a regularan Note 11 model Snapdragon 680. I ovde imamo Android 11, MIUI 13 i uobičajenu Xiaomi softversku podršku za Redmi Note seriju.

Za razliku od Pro modela tzv. vanila Redmi Note 11 uređaj startuje od 4 / 64 GB RAM i memorije i ide do 6 / 128 GB, dok Note 11S kreće od 6 / 64 GB, ali stiže do 8 / 128 GB RAM u najjačem izdanju. Ipak, umesto hibridnog slota koji vas primorava da birate između Dual SIM ili SIM kartice i microSD ulaza, Redmi Note 11S i Note 11 imaju i Dual SIM i poseban microSD slot. Spreda je kamera rezolucije 16 MP na Note 11S i rezolucije 13 MP na Note 11. Obe mogu da se koriste za otključavanje skeniranjem lica, a na boku je isti senzor otiska prsta, kao što ga imaju Pro modeli.

Xiaomi je sa Pro verzija preslikao i infrared, NFC, 3,5 mm audio, USB Type-C priključak, ali i dvostruke zvučnike (na vrhu i dolje). Kapacitet baterija je 5.000 mAh, brzina punjenja je 33 vata, pa se oba telefona do vrha napune za manje od sat vremena, a oba modela će se u prodaji naći istovremeno sa Pro uređajima - u februaru.

Cena Xiaomi Redmi Note 11S telefona je 250 dolara za 6 / 64 GB verziju i 300 za 8 / 128 GB. Cena Xiaomi Redmi Note 11 telefona je 180 dolara za 4 / 64 GB ili 230 za 6 / 128 GB memorije.

Šta kažete na novu Redmi Note 11 seriju?