Najbolji ekrani na svijetu imaju jednu manu: Koliko se često javlja BURN-IN efekat?

Jedna od najvećih promjena nove generacije Nintendo Switch konzola je neznatno veći OLED ekran sa značajno boljim prikazom, ali i nekim potencijalnim problemima.

OLED ekrani predstavljaju najbolju tehnologiju prikaza danas, pa ne čudi mnogo što se Nintendo odlučio da na svoju novu Switch konzolu ubaci upravo OLED ekran. Pored izuzetnog prikaza, živih boja i velikog kontrasta, po kojem su poznati ovi ekrani, oni pate od takozvanog burn-in efekta, kod nas poznatijeg kao "urezivanje" slike.

Šta je Burn-in?

Burn-in efekat se najčešće pojavljuje na plazma i OLED ekranima, ali kako je OLED tehnologija koja polako počinje da dominira na globalnom tržištu, treba prvo da se podsjetimo šta su OLED ekrani. OLED je skraćenica od Organic Light Emitting Diode, i upravo organska priroda dioda koje emituju svjetlo i kreiraju sliku može da napravi gore pomenuti problem.

S vremenom dolazi do propadanja organski osvjetljenih piksela, pa se neke najčešće prikazivane slike mogu trajno "urezati" u ekran. Ovdje se najčešće misli na statične elemente poput menija, ikonice baterije i mreže ili nekih fiksnih elemenata igre pred kojom najčešće provodite vrijeme. Jedan od primjera možete vidjeti na Nintendo Switch konzoli u galeriji ispod.

Izvor: SmartLife / YouTube / WULFF DEN

Sa druge strane, proizvođači ekrana se protiv ovih problema bore na razne načine, a najpopularniji je takozvano pomeranje piksela s vremena na vreme. Praktično se cijela slika pomeri za po jedan piksel gore, dole, lijevo ili desno, efektivno onemogućavajući da svaki piksel stalno emituje isto svetlo.

Da li korisnici novih Nintendo Switch konzola treba da brinu?

Nova generacija Nintendo konzola sa OLED ekranom je odličan kandidat za ove probleme, a da bi provjerio koliko je ovaj ekran osetljiv, jedan YouTube kreator - Wulff Den je sproveo test. Naime, on je priključio svoj OLED Switch na punjač, namjestio statičnu sliku iz igre The Legend of Zelda: Breath of the Wild, gde glavni protagonista, Link, suštinski gleda u nebo. Ovaj test je sproveden na 1.800 sati, odnosno 75 dana (dva i po mjeseca) i 3.600 sati, tj. 150 dana (pet mjeseci).

Nakon prvih 75 dana gotovo da se nisu mogle vidjeti nikakve trajne posljedice, dok su se poslije 150 dana počeli pojavljivati obrisi na ekranu. Ako pogledate video ispod možete i sami vidjeti da se zaista ne radi o ozbiljnim problemima, te da je ekran na Nintendo Switch konzoli i u ovako ekstremnim uslovima koji nikako ne odgovaraju realnosti prošao odlično.

Nintendo Switch Burn-in test Izvor: YouTube / WULFF DEN

Šta je sa televizorima?

Sa druge strane, popularnost OLED tehnologije svakodnevno donosi njen razvoj, pa su današnji OLED ekrani znatno bolji, kvalitetniji i dugotrajniji od ekrana od prije nekoliko godina, koji su imali probleme sa trajnošću piksela.

Moderni televizori se sa ovim problemom bore na različite načine. Od pomjeranja piksela koje smo pomenuli, do softverskih upozorenja, koja vam govore kada je neki dio slike predugo statičan, pa do agresivnih “resetovanja” piksela, koja često mogu imati više štete nego koristi.

Slično rade i proizvođači telefona gdje su veoma rizične traka sa obavještenjima, donji red ikonica i tastatura, elementi koji se najmanje pomjeraju. Koriste se različite tehnike, posebno jer su OLED i AMOLED ekrani postali najpopularniji izbor, posebno u višoj klasi telefona.

Jedno je sigurno: koju god kombinaciju tehnologija Nintendo koristi na svojoj novoj Switch konzoli, ne morate da brinete na urezivanje slike, to vam se vrlo vjerovatno neće desiti tokom životnog vijeka konzole.