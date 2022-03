Microsoft briše Internet Explorer: Slavnog web pregledača neće biti u novom operativnom sistemu

Nakon što Internet Explorer ode, Microsoft će i dalje podržavati web sajtove i aplikacije koje se zasnivaju na ovom pregledaču, a preko ugrađenog moda u okviru Microsoft Edge.

Izvor: Unsplash/ Thom

Microsoft je nedavno podsjetio Windows korisnike da Internet Explorer 11 uskoro odlazi u dugo planiranu penziju.

Radi se o tome da će ovaj web pregledač u junu nestati iz pojedinih verzija Windows 10 operativnog sistema, a kasnije i iz nove Windows 11 varijante, te će na njegovo mjesto doći Microsoft Edge, na koji će se korisnici automatski preusmjeravati.

Nakon što Internet Explorer ode, Microsoft će i dalje podržavati web sajtove i aplikacije koje se zasnivaju na ovom pregledaču, a preko ugrađenog moda u okviru Microsoft Edge.

U pitanju je Internet Explorer mode (IE mode) opcija, koja može da se aktivira ako se ode na edge://settings/defaultbrowser, aktivira Allow sites to be reloaded in Internet Explorer i restartuje pregledač.

Nakon što je prvi put predstavljen 1995. godine, Explorer je vrlo brzo osvojio tržište, pa je sve do 2003. godine držao 95% korisničkog tijela. Kada se 2004. pojavio Mozilla Firefox popularnost je polako počela da mu opada, a Google Chrome, koji je izašao 2008, je situaciju učinio još ozbiljnijom.

Još 2015. je najavljeno da je Microsoft Edge tu da zamijeni Explorer. Sedam godina kasnije to se konačno dešava, ali ne skroz – ostaje Internet Explorer mod, koji će omogućavati pristup nekim aplikacijama, te poštovati ulaganja dugogodišnjih investitora.