Ispričaću vam priču o Konverziji 2022

Proteklog vikenda u Banjaluci je održana "Konverzija", jedna od najznačajnijih konferencija za digitalni marketing u regionu.

Ovo bi trebao da bude video. Sa optimizovanim naslovom gdje se ističu ključne riječi. Međutim, ovu priču ću vam ispričati, da testiram koliko će vam se svidjeti.

Dok testiram, izvinjavam se ako vam ovaj sadržaj bude iskakao na svim kanalima, jer pokušavam da koristim sve kanale komunikacije gdje ste vi kao korisnik u središtu. Vi kao korisnik ste najvažniji, ne postoji način da vas prevarim, jer morate eksplicitno da date pristanak da vas pratim.

Ustvari, ne pratim vas ja, nego algoritam.

Ne sviđa vam se ovaj tekst? Nema veze, niste moja ciljna publika. Želite malo drugačiju priču? Bio sam na Konverziji 2019. godine, sredio se, sako, košulja, nove patike. Slušam predavanja, oduševljen. Kreće završno predavanja prvog dana, Nedim Šabić izlazi na binu i kaže kako će dati nagradu nekome ko kaže šta je najvažnije u odnosu sa korisnicima... Ja sav sretan, jer pogodite šta!? Znam odgovor! Dok sam krenuo da podignem ruku, iza mene se desilo nešto neočekivano! Upravo sam...

Zanima vas šta se desilo?

Iako nije velika stvar, jako vas zanima. Kako bih dobio vašu pažnju, treba mi da ste fokusirani, pa sam vam malo kontrolisao emocije.

"Idemo u dubinu duše", rekao je poznati digitalni guru@neximussotvarajući predavanje o emocijama u marketingu, u velikoj sali Banskog dvora.



Ali zašto je ovo sve bitno? Zar je važno ovo prije, kada se sadržaj očigledno namjerava baviti Konverzijom? Jeste, važno je: sadržaj pred vama je autentičan. Nije plaćen, nije sponzorisan, nije ga pisao AI algoritam.

Ukratko, ovo što ste vidjeli do sada je zaključak jedne od najboljih konferencija u oblasti digitalnog marketinga. Da, to je Konverzija. Umjesto da vam nabrojim zaključke, napisao sam vam jednu malu priču. Pričanje priče i autentičnost: to je Konverzija 2022. godine.

Kako ovo ne bi bila prazna priča, evo nekoliko argumenata zašto je Konverzija najbolja konferencija o digitalnom marketingu.

Najbolja, ikad.

Razlog br. 1: Nema prazne priče

Krećem od sadržaja, jer smatram da je to najvažnije. Dakle, na Konverziji nema prazne priče. Uslov da bi predavač ili predavačica kročili na binu Banskog dvora je da imaju da kažu nešto novo. Nešto novo i kvalitetno.

Teme svakako nisu nove, ali pristup koji predavač uzima mora biti inovativan, publika u kojoj ima eksperata u oblasti digitalnog marketinga mora da osjeti „wow“ efekat. Recimo, Ivan Bildi počinje predavanje sa slikom „RIP targetovanje 2012-2022“. Nema više mogućnosti preciznog ciljanja publike na Facebook-u? Nema.

Razlog br. 2: Predavači su autentični

Da se odmah nadovežemo na prvi razlog: publici je važno da dobije iskrene savjete i znanje od predavanja. Na primjer, Anđelka Ducić objašnjava šta je to „omni-channel“ marketing i odmah napominje: to nije ništa novo! Nema komplikacija, nema pokušaja da se neko pravi kao da izmišlja toplu vodu.

Taj oblik marketinga nije ništa novo, ali baš zato je izazovno u vremenu u kojem živimo. Isto tako, Ivan Minić ne nosi sako, kravatu, leptir mašnu, manžetne jer, pogađate, to nije ON! On je u majici kratkih rukava, to je Ivan Minić zvani Burek, koji publici prenosi znanje koje ima. A vjerujte, ima ga.

Razlog br. 3: Niko nije važniji od znanja

Koliko puta vam se desio ovakav scenario: imate program konferencije ispred sebe, piše precizno kada nešto počinje. I onda, neka osoba, iskoristi za uvod 45 minuta i onda uzme još 30 minuta kako bi nešto spakovao u smisleno predavanje. A sve trebalo da traje pola sata! Onda poslije haos, sljedeći mora da skrati, onaj posljednji brine hoće li početi u ponoć i td.

Na Konverziji toga nema. Predavač ima 45 minuta pa kako mu volja. Ako se neko malo zanese, kao Burek (opraštamo mu), jednostavno uskraćuje sebi pravo na pitanja. I to je sasvim u redu. Određeni predavači su svjesno skratili predavanje kako bi odgovorili na što više pitanja, što je sasvim u redu. Ali niko nije iznad Konverzije. Tačka.

Razlog br. 4: Sve izgleda kao da je spontano, ali...

Iskustvo me naučilo sljedeće pravilo: što je neki događaj bolje organizovan, to izgleda kao da je spontaniji. Konverzija ne može biti spontanija, ali istovremeno je to zasluga mukotrpne organizacije koja brine o svemu. Ja kao učesnik konferencije se zaista osjećam kao da sam u centru pažnje, iako ne izlazim na binu. Kao da idem da razgovaram sa najboljim prijateljem. A zašto je takav razgovor prijatan? Zato što imamo povjerenja.

Konverzija je događaj koji svojim pristupom pokazuje, ne priča u prazno da smo mi najvažniji.

Razlog br. 5: Cilj je nesebično dijeljenje znanja

Jedan od noviteta na Konverziji 2022. godine su web klinike, unutar kojih se javno želi pomoći pojedincima da riješe određene probleme koje imaju na svojim sajtovima ili kampanjama. Ono što je meni važno u takvim situacijama je da se ne okoliša, nego da se stvari nazivaju pravim imenom. Ako nešto ne valja, onda ne valja, preživjećemo! I stvarno se to desilo, oni koji su prijavili svoj web sajt na kliniku su dobili iskren odgovor.

... i tako se ja okrenem kad učesnik iza mene izgubi kontrolu nad svojom kafom i sve moje „nove“ stvari odjednom postaše materijal za hemijsko čišćenje! Ja onako razočaran napustih salu, ali mi nije bilo žao što nisam dobio nagradu od Nedima Šabića, nego mi je bilo žao što nisam mogao da čujem njegovo predavanje do kraja.

I znate šta se desilo na ovogodišnjoj Konverziji?

Stojim za vrijeme ručka i konobar me slučajno zakači i prospe moju kafu po ... uh, srećom, ovog puta su moje stvari sigurne. I sigurno je bilo moje uzbuđenje da ću da čujem sva predavanja do kraja.

/*autor je viši asistent na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci/