Banjaluka: GAME OF DRONES - Prva internacionalna trka dronova u BiH

Banjaluka u nedjelju 5. juna postaje centar regije, u goste nam dolaze profesionalni FPV dron takmičari iz Italije, Mađarske, Češke, Makedonije, Poljske, Srbije…

Pomoćni stadion FK Borac već od 10h postaje "FLY ARENA" za FPV (first-person view) trku dronova.



Pred nama je jedinstveni spektakl najbrže rastućeg sporta na svijetu koji spaja virtuelni sa realnim.



Prva internacionalna trka dronova u BiH ujedno je prezentacija Banjaluke na međunarodnoj sceni, kako zbog brojnih takmičara iz inostranstva tako i zbog potencijala da se GAME OF DRONES od naredne godine uvrsti u bodovno rangirane trke za međunarodne trofeje.



Trka dronova svakako je najatraktivniji dio programa u nedjelju 5. juna na pomoćnom terenu FK Borac, ali ne i jedini sadržaj.



Organizatori, kompanija Lanaco, zajedno sa partnerima i sponzorima, pripremili su događaj, koji je kao Politikin Zabavnik, za sve od 7 do 107 godina.



Za mame i tate, samo jedna od dodatnih aktivnosti je "trka" papirnih aviončića u kojoj učestvuju zajedno sa svojim klinkama/klincima, te se bore za nagradu. Preporuka je da probate napraviti, te istestirati nekoliko modela kod kuće, bolji rezultat će biti na samom takmičenju, a i sigurno ćete se sjajno zabaviti.



Za one ambicioznije, tu je trka autića na daljnsko upravljanje, a spreman je i poligon (staza) za vožnju. Tu imate priliku osvojiti sjajan Android/iOS smart watch, a sponzor ove nagrade je Movero store.



Adrenalinski osjećaj pojačavaju VR i Play Station korneri, a posebno preporučujemo Sky Dive Simulator korner, gdje će svi posjetioci imati priliku da iz prve ruke vide i osjete kako izgleda vožnja drona.



Da ne ostanete gladni i ne žurite na ručak, pobrinula se pekara Manja sa svojim proizvodima u njihovom snek korneru.



Za dobru atmosferu i energiju organizatori su obezbijedili i kutke sa osvježenjem: Drink and fly, Refresh, CaffE kutak.



Ulaz na događaj i učešće u svim aktivnostima je BESPLATAN.



Pored svih aktivnosti koje su pripremljene na samom događaju, organizator je najavio i zvanično proglašenje pobjednika u takmičenju za najbolji kratki video snimljen dronom.



Takmičenje je bilo aktivno na Lanaco društvenim mrežama, a pored glasova publike, ocjene je dao i stručni žiri.



Nagrada za prvo mjesto: DJI Air 2S - sponzor nagrade DJI

Drugo mjesto: Galaxy Buds2 - sponzor nagrade ASBIS

Treće mjesto: Logitech 2.0 Z2000 zvučnike - sponzor nagrade Lanaco



Pristigle snimke u punoj rezoluciji možete pogledati OVDJE.