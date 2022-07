Džejms Veb teleskop ima samo jedan SSD i to minijaturnog kapaciteta!

Džejms Veb ima bolji hardver od Habla, očekivano, ali i brže šalje slike nazad u bazu.

Izvor: NASA

Džejms Veb teleskop (James Webb Space Telescope, JWST) je nakon početnih trzavica i prepreka u punom radnom zamahu i šalje nam spektakularne snimke iz svemira.

Teleskop je opremljen SSD-om relativno malog kapaciteta, oko 68 GB, otkrio je IEEE Spectrum.

Pomenuti kapacitet SSD-a dovoljan je za dnevne slike teleskopa najviše rezolucije, nakon čega mora da se prazni kako bi bilo mjesta za nove.

Iako zvuči smiješno da je kapacitet drajva tako malen za satelit vrijedan 10 milijardi dolara, postoji više razloga zašto je NASA odabrala baš takav. Za početak, JWST je milion milja od Zemlje gdje ga bombarduje radijacija i radi na temperaturi od -50 stepeni. Zato, SSD, kao i svi drugi dijelovi teleskopa mora biti sertifikovan po najvišim standardima otpornosti, kako bi radio u užasnim uslovima.

Ovaj SSD nije brz po standardima krajnjih korisnika današnjice - upisuje podatke brzinom do 48 Mbps ICDH podsistemom za rukovanje podacima - a na zemlju vraća slike brzinom do 28 Mbps preko 25,9 Ghz Ka-band veze kroz Deep Space mrežu.

Pogledajte kako izgleda Džejms Veb teleskop trenuto:

U poređenju sa Habl teleskopom, koji dnevno može da prikupi do gigabajt, dva podataka, Džejms Veb može za 24 sata da prikupi čak do 57 giga podataka, a sve te podatke na Zemlju može da vrati za manje od pet sati. S obzirom da se teleskop do dva puta dnevno "javlja" u NASA bazu u SAD to je sasvim dovoljno mjesta, ali i vremena na dnevnom nivou da sve te podatke prebaci naučnicima.

Ipak, tokom vremena kapacitet SSD-a će se smanjiti na oko 60 GB i to za vrijeme planirane misije od 10 godina najduže. Smanjivanje kapaciteta desiće se zbog radijacije iz svemira najviše, a već sad je kapacitet manji za tri procenta zbog telemetrije i drugih podataka koji se non-stop moraju nalaziti u memoriji.

Zbog ovog u poređenju sa Habl teleskopom, koji luta svemirom već pune 32 godine, Džejms Veb ima kraće izglede da opstane u stanju rada tako dugo.

Pogledajte i slie koje je snimio do sada: