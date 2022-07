Netflix izgubio još milion korisnika, ali zaradio 8 milijardi dolara

Dok smo mi završavali vijest o naplati dijeljenja naloga stigla je još jedna loša vijest - Netflix nastavlja da gubi korisnike.

Izvor: Netflix

Kompanija Netflix je u svojim preliminarnim rezultatima poslovanja za drugo tromjesečje 2022. godine objavila da je ukupno izgubila još milion pretplatnika, nakon što je u Q1 periodu prvi put za više od 10 godine izgubila 200.000.

Najviše pretplatnika Netflix je izgubio u Kanadi i SAD, gdje je od usluge odustalo čak 1,3 miliona korisnika što je više nego duplo u odnosu na Q1 2022 period, kad je servis napustilo oko 600.000 pretplatnika.

Na određenim tržištima Netflix je imao značajan rast, pa je ukupan broj ukinutih pretplata "samo" milion, a na pad pretplata nije drastično uticao odlazak iz Rusije, odakle se Netflix povukao s prvim danima konflikta sa Ukrajinom.

Milion izgubljenih pretplatnika je bolje od predviđanja, jer su analitičari i kompanija smatrali da će ih od aprila do kraja juna biti dva miliona.

Uprkos manjem broju pretplata Netflix je uspio da za 8% ostvari bolje rezultate od istog perioda prošle godine, pa je za druga tri mjeseca u ovoj godini zaradio 7,97 milijardi dolara (u odnosu na 7,3 iz 2021). Stranger Things 4 je bio najveći hit sezone, ali nije nadmašio uspeh Squid Game serije, za koju je Netflix nedavno najavio i nastavak.

Netflix sad ima 73,28 miliona korisnika u SAD i Kanadi i 220,67 u ostatku svijeta

Prilikom izdavanja preliminarnih rezultata o poslovanju Netflix-a u drugom kvartalu 2022. godine objavljeno je da je kompanija kupila studio za animaciju Animal Logic, poznat pod The Lego Movie franšizi i crtanim filmovima, koji su izuzetno popularni širom svijeta, a trenutno se nalaze na HBO Max platformi. Ovo znači da će vjerovatno The Lego animirani sadržaji biti uskoro Netflix ekskluziva, pa ako vaši klinci i vi još uvijek niste pogledali ove crtaće uradite to uskoro, jer ih samo tamo imate sinhronizovane i titlovane na srpski jezik, koji je Netflix ukinuo…

Vidi opis Netflix izgubio još milion korisnika, ali zaradio 8 milijardi dolara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 10 10 / 10

Netflix planira da pokrene servis koji će biti jeftiniji, ali će sadržati reklame i usred je testiranja naplate deljenja lozinki, što će startovati za sve korisnike od 2023. godine, a trenutno je dostupno u određenom broju zemalja. Netflix je najavio i emitovanje rijaliti programa uživo sa Squid Game temom.

Sve ovo bi trebalo da dovede do prvog rasta broja korisnika ove godine ili makar do prekida njegovog drastično pada, kakva je sad situacija.

Da li vi plaćate Netflix?