TinyTV: Šta je ovo, televizori za mrave?

Kompanija TinyCircuits putem Kickstarter-a prodaje dva potpuno funkcionalna minijaturna uređaja u obliku televizora.

Izvor: TinyCircuits

TinyCircuits, kompanija koja se bavi izradom minijaturne elektronike, predstavila je dva vrlo interesantna proizvoda - TinyTV 2 i TinyTV mini. Ovi sićušni uređaji su dizajnirani da izgledaju kao staromodni televizori i potpuno su funkcionalni, a korisnici čak mogu pomoću dugmića ili daljinskog upravljača da prebacuju "kanale". Naravno, ovo nisu pravi televizori, već samo uređaji koji reprodukuju video sadržaj, pa je mijenjanje "kanala" zapravo prelazak na sljedeći video.

Iako dolaze sa unaprijed ubačenim videima, najviše ćete se zabaviti ako sami ubacite svoje snimke na ugrađenu microSD karticu od 8 GB. Manji uređaj poseduje OLED ekran od 0,6 inča, rezolucije 64 x 64 piksela, dok veći nudi IPS displej od 1 inča, rezolucije 135 x 240 piksela, pa u zavisnosti od modela koji odaberete, na karticu može da stane do 10 ili do 40 sati sadržaja.

Izvor: TinyCircuits

Ove minijaturne "televizore" pokreće isti Raspberry Pi RP2040 procesor i oba modela nude USB-C port koji služi za punjenje, transfer fajlova, ali i kao ulaz za prikaz sadržaja sa računara. TinyTV mini nudi bateriju kapaciteta 50 mAh, što će obezbijediti autonomiju od jednog sata, dok TinyTV 2 nudi bateriju trostruko većeg kapaciteta, što je dovoljno za dva sata reprodukcije sadržaja.

Oba gedžeta posjeduju zvučnik kako bi ugođaj bio potpun, a baš kao i pri mijenjanju "kanala", jačinu zvuka je moguće podesiti pomoću dugmića na samim uređajima ili pomoću jednako minijaturnog daljinskog upravljača.

TinyTV uređaji su deo vrlo uspješne Kickstarter kampanje koja je, uprkos cilju od 15.000 dolara, do sada uspjela da prikupi preko 180.000 dolara. Početna cijena oba modela je 49 dolara, dok je za uređaje izrađene od providne plastike potrebno izdvojiti 10 dolara više. Ponuda traje do 18. novembra, pa ukoliko želite da naručite minijaturni televizor, imate još malo vremena da to i učinite.