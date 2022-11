Kako spriječiti eksploziju baterije telefona (VIDEO)

Od vas zavisi da li će nabubrela baterija telefona ispustiti par varnica ili eksplodirati.

Izvor: YouTube / iFixit

Često čujemo o pametnim telefonima koji eksplodiraju, bilo da je to u džepu ili dok se pune, i nije retkost vidjeti da u tim slučajevima nastane ogromna materijalna šteta, teške povrede, pa čak i fatalan ishod. Čak i nakon šest godina, i dalje pamtimo notorni Samsung Galaxy Note 7 koji je morao biti opozvan zbog opasnosti od eksplozije, a avio kompanije su zabranjivale putnicima da taj telefon unesu u avion.

Kako bi informisala korisnike o opasnostima litijum-jonskih baterija, kompanija koja se bavi prodajom alata za popravku elektronskih uređaja, iFixit, objavila je video u kojem demonstrira na koji način može doći do požara, odnosno do eksplozije, tako što su probadali baterije plastičnim i metalnim predmetom, a zatim i pneumatskim zabijačem eksera.

Najvažniji savet koji su Artur Ši i Šahram Mohtari podelili u videu jeste da ukoliko primijetite da nešto nije u redu sa baterijom, obavezno je ispraznite ispod 25% i što pre je zamijenite. Iako je nabubrela baterija jedan od najočiglednijih znakova da nešto nije u redu, zapravo je količina energije koju baterija sadrži ta koja određuje da li kratki spoj može da stvori dovoljno toplote da izazove požar ili eksploziju.

Kako bi to demonstrirali, Ši i Mohtari su proboli niz baterija kako bi vidjeli koje će eksplodirati. Ispražnjena baterija iPhone 12 Pro telefona nije reagovala nakon probadanja plastičnim predmetom, a korišćenjem metalnog nožića, sve što je iz nje izašlo jeste malo dima i varnica. Ipak, kada su proboli isti model baterije koja je bila potpuno napunjena, došlo je do momentalne eksplozije. "Zapamtite, to su bile identične baterije", objasnio je Ši. "Jedina razlika je bila koliko su napunjene".

Ši i Mohtari su u videu takođe pozvali proizvođače da prestanu da lijepe baterije u svojim uređajima kako bi rastavljanje telefona i popravke bile bezbjednije.

iFixit eksplozija baterije Izvor: iFixit

iFixit je ovaj video podijelio nešto više od mjesec dana nakon što je YouTuber Arun Maini, poznatiji kao MrWhosetheboss, skrenuo pažnju da je veliki broj Samsung telefona u njegovoj kolekciji imao nabubrele baterije nakon što su godinama stajali nekorišćeni na njegovoj polici, a drugi recenzenti telefona su takođe prijavili da imaju sličan problem.