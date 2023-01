ThinkPhone: Neuništivi telefon inspirisan popularnom serijom laptopova

Snapdragon 8+ Gen 1, glavna kamera od 50 MP, baterija od 5.000 mAh i IP68 i MIL-STD-810H zaštita

Sigurno ste čuli za ThinkPad liniju laptopova, čiji modeli se često nalaze na top listama najboljih prenosivih računara koje možete da kupite. Sada je Motorola za svoju matičnu kompaniju Lenovo napravila pametni telefon čiji izgled se zasniva na popularnim laptovima - Lenovo ThinkPhone by Motorola (da, tako se zove).

ThinkPhone donosi veoma interesantan izbor materijala. Poleđina je izrađena od aramidnih vlakana, dok su ravne ivice uređaja izrađene od vrste aluminijuma koji se koristi u avio industriji. Tu je i prepoznatljivo crveno dugme po kojem se ThinkPad laptopovi prepoznaju, a korisnici će moći da sami odrede čemu ono služi. Sve je to upakovano u dobro poznat dizajn koji posjeduje IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu i ispunjava MIL-STD-810H standard američke vojske. Proizvođač tvrdi da ThinkPhone može da preživi pad na beton sa visine od 1,3 m, kao i da zaroni na dubinu od 1,5 m do 30 minuta. Dakle, ovaj telefon se može smatrati robusnim modelom, poput Samsung XCover6 Pro, Ulefone Armor X6 Pro ili Oukitel WP19.

Ipak, za razliku od gore pomenutih modela, ThinkPhone koristi prošlogodišnji Snapdragon 8+ Gen 1 flagship čipset, što ga čini izuzetno sposobnim uređajem za korišćenje, čak i pri najtežim zadacima poput gejminga. Ovaj moćni čipset je uparen sa 8 ili 12 GB RAM, a kupcima će na raspolaganju biti UFS 3.1 interna memorija kapaciteta 128, 256 i 512 GB.

Na prednjoj strani telefona nalazi se P-OLED ekran, rezolucije 2.400 x 1.080 piksela, koji posjeduje mogućnost prikaza milijardu boja i čija brzina osvježavanja iznosi 144 Hz, a za one koji žele da gledaju video sadržaj najboljeg kvaliteta, tu je i podrška za HDR10+ prikaz.

Na poleđini se nalazi sistem sa dvije kamere i senzorom dubine. Glavna kamera je neimenovani optički stabilizovani senzor rezolucije 50 MP, f/1.8 otvora blende, sa PDAF autofokusom, dok je sekundarni senzor od 13 MP namijenjen ultraširokougaonim fotografijama i takođe nudi mogućnost makro fotografije. Za selfije je zadužena kamera od 32 MP, koja se nalazi u izrezu ekrana i posjeduje autofokus.

ThinkPhone unutar kućišta posjeduje bateriju kapaciteta 5.000 mAh koju je moguće napuniti brzinom od 68 W, a oni koji preferiraju da čine bežično, tu je i podrška za bežično punjenje od 15 W.

ThinkPhone nije samo uređaj koji je pozajmio ime i dizajn poznatog laptopa, već nudi naprednu integraciju sa ovim prenosivim računarom, što uključuje Think 2 Think povezivanje koje se zasniva na Motorola Ready For rješenju. Kako je ovo uređaj namijenjen poslovnim korisnicima, sigurnost je na prvom mjestu, pa će korisnici pomoću Moto KeySafe moći da skladište svoje šifre, kripto ključeve i druge osjetljive podatke u posebnom, sigurnom okruženju.