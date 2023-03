Ako su vam lični podaci i novac mili, čuvajte se lažnih ChatGPT aplikacija

Pazite šta preuzimate na internetu, mnogi koriste popularnost vještačke inteligencije kako bi vam ukrali podatke.

Popularnost vještačke inteligencije nikada nije bila veća, a najveće zasluge za to ima ChatGPT, čet-bot kompanije OpenAI, čiji je jedan od osnivača milijarder Ilon Mask. Kao što to obično biva, ovu popularnost žele da iskoriste zlonamjerni akteri, koji će pokušati da vas prevare kako bi došli do vaših povjerljivih podataka ili vam čak ispraznili novčanik.