Šta je potrebno da bi se napravila vrhunska kamera na pametnom telefonu - pitali smo stručnjake

Daniel Gec i Oliver Šindelbek iz kompanija vivo i ZEISS su nam otkrili tajnu nastanka jedne od najboljih kamera na pametnom telefonu.

Ukoliko ste imali priliku da pročitate naš test najnovijeg vivo flagship pametnog telefona, X90 Pro, sigurno ste vidjeli da je kamera ovog uređaja ostavila odličan utisak na nas. Kompanija je nadmašila sebe, pre svega izborom 1-inčnog IMX989 senzora, najvećeg na tržištu, a zatim i implementacijom raznih hardverskih i softverskih rešenja u kojima im je u velikoj mjeri pomogla poznata kompanija ZEISS.

Na krilima uspjeha ovog rješenja, ali i uspješne saradnje dveju kompanija, imali smo brojna pitanja, te smo se sastali sa Danielom Gecom, menadžerom proizvoda u vivo Europe, i Oliverom Šindelbekom, višim menadžerom za snimanje pametnim telefonima u kompaniji ZEISS, kako bi razgovarali o tehnologiji kamera, izazovima, trendovima, odnosno svemu onome što je dovelo do nevjerovatnih fotografija koje smo uspjeli da uslikamo vivo X90 Pro pametnim telefonom.

Kako je došlo do saradnje sa ZEISS-om, šta je to što vas je privuklo?

Daniel: Imalo je smisla. Mobilna fotografija je danas na toliko visokom nivou da su nam bili potrebni eksperti u svojoj oblasti kako bi je podigli na viši nivo. Mislim da je veoma jasno da se saradnja pokazala uspešnom, što pokazuju i povratne informacije naših korisnika kojima se zaista sviđa telefon, pogotovo ZEISS filteri, ali i nevjerovatan hardver koji koristi ZEISS sočiva i T* premaz - to je ono što je meni kao menadžeru proizvoda najvažnije.

Tokom godina ste ulazili u različita partnerstva sa različitim proizvođačima. Po čemu se saradnja sa kompanijom vivo razlikuje od drugih?

Oliver: Stalno težimo partnerstvima sa liderima u industriji koji će nam pružiti potencijal da postavimo nove prekretnica, a to smo prepoznali u vivo-u kada smo sklopili dogovor u decembru 2020. godine. Imamo isto razmišljanje da je kvalitet fotografije prvi na listi prioriteta, pa ova saradnja u velikoj meri uključuje istraživanje i razvoj, a ne samo sertifikaciju, te zajedno razvijamo nove tehnologije u optici, softveru i hardveru.

Koja su najveća dostignuća u partnerstvu između kompanija ZEISS i vivo u pogledu snimanja fotografija pametnim telefonom?

Daniel: X90 Pro je treći uređaj koji smo zajedno donijeli u Evropu i definitivno smo zajedno rasli u smislu razvoja i proizvodnje. Najveće dostignuće, po mom mišljenju, je definitivno 1-inčna kamera, gdje smo zajednički donijeli veoma inovativne tehnologije na tržište.

Oliver: Meni se takođe sviđa 1-inčna kamera, ali ako bih trebao da izdvojim najveće dostignuće, rekao bih da su to umjetnički dodaci koji su nas uveli u novu eru fotografije. Hardver više nije jedina stvar na koju se obraća pažnja, već je tu i softver koji se koristi za procesuiranje slika - vještačka inteligencija je otvorila ta vrata mobilnoj fotografiji, što do prije par godina nije bilo moguće. To je jedan od razloga zašto volim ovakve vrste saradnji - spajanje ekspertize partnera omogućava rast u svojoj oblasti. Prije 20 godina, mi definitivno nismo bili softverska kompanija, ali smo vremenom razvili brojne veštine u toj oblasti, a veštačka inteligencija nam je pomogla da uradimo zaista neverovatne stvari sa najnovijim telefonom i mislim da će nam ona biti jedan od glavnih stvari na koje ćemo se fokusirati u budućim razvojima.

Kako softverske i hardverske komponente koje ste razvili u saradnji sa vivo-om utiču na kvalitet fotografija?

Oliver: Odgovor je jednostavan - uticaj kombinovanja hardvera i softvera je ogroman, što ne omogućava samo nove funkcije, već i određenu slobodu. Najbolji primjer toga je korekcija distorzije. Sa stanovišta proizvođača sočiva, korekcija distorzije je moguća samo dodavanjem ili pravljenjem skupljih i većih sočiva, što u pametnim telefonima nekada nije moguće. Međutim, korekcija distorzije pomoću softvera je u većini slučajeva prilično jednostavna. Ukoliko vam je na raspolaganju senzor sa razumnim brojem piksela, onda možete smanjiti napore u optici i korekciju izvršiti pomoću softvera, a potrošači će dobiti isti rezultat.

Po čemu su sočiva sa T* premazom posebna u odnosu na druga rješenja koja vidimo na pametnim telefonima?

Oliver: Istorijski gledano, T* je brend našeg antireflektivnog premaza za elemente sočiva koji smo izumjeli i razvili. Međutim, T* danas označava kompletan paket tehnologija i aktivnosti, a ne samo premazivanje antireflektivnim slojevima. Na primjer, refleksije mehaničkih komponenti ili sočiva doprinose pojavi zalutale svetlosti koja uništava kvalitet fotografije. Ovo zaustavljamo pomoću T* procesa, i prije nego što počnemo da pravimo hardver, tako što simuliramo stotine hiljada zrakova svjetlosti ne bi li utvrdili mjesta koja bi mogla da stvore zalutalu svjetlost, a zatim pravimo poseban premaz za tretiranje površina ne bi li ove refleksije sveli na minimum. Rezultat su mnogo jasnije slike, sa više kontrasta, na kojima je, na primjer, crna boja zaista crna, a ne siva usljed zalutale svjetlosti.

Kako vidite budućnost razvoja tehnologija za snimanje fotografija pametnim telefonom?

Oliver: Uvijek se mučimo i radimo na tome da optimizujemo optički sistem, ali to je već standardan posao. Na današnjim telefonima, standardni kvalitet slike je na zaista visokom i takmičarskom nivou, gdje sada ulazimo u novu eru mobilne fotografije u kojoj pokušavamo da odemo još dalje tako što ćemo donijeti umjetničke dodatke i kreativnost u proces snimanja fotografija. Zajedno sa vivo-om smo razvili "bokeh" stilove, koji donose kultni izgled objektiva klasične veličine, kao i dodatke za minijaturne efekte i odbljeske sočiva, koji su na pametnim telefonima dostupni samo pomoću softvera zbog nemogućnosti zamjene sočiva. Iz moje perspektive, budućnost je u efektima koje možemo da donesemo u fotografiju.

Koji su najnoviji trendovi na polju mobilne fotografije - kako ih vivo prati i implementira u svoje uređaje?

Daniel: vivo prati šta nam korisnici govore da žele od mobilne kamere i stalno pokušava da bude među prvima kada je implementacija trendova u pitanju. Veličine senzora su jedan od glavnih trendova u industriji pametnih telefona. Senzor od 1 inča je prava prekretnica jer upija više svetla i dovodi do značajnog poboljšanja u uslovima slabog osvjetljenja. Isti broj piksela prostire se preko veće površine, što znači da su pikseli veći. Ti pikseli beleže i obrađuju više informacija o slici. Otvor blende je ključan za povećanje količine svetla koje ulazi, poboljšanje osvjetljenja slike i nivoa detalja.

Zašto ste odlučili da napravite V2, sopstveni čip za obradu signala slike, iako ste mogli da koristite postojeća rješenja - kako vam je ZEISS pomogao u tome?

Daniel: U pitanju su male stvari, detalji, koji su odlučujući faktor u unapređenju kvaliteta fotografije i isticanju među konkurencijom. Vodili smo se našom Benfen filozofijom da je važno stvari raditi na pravi način, a i veoma nam je bilo važno da naši kupci budu zadovoljni i srećni. Njihove povratne informacije su nam bile od velikog značaja, a sopstveni čip nam je omogućio da njihove zahtjeve ispunimo, pogotovo kada je u pitanju detektovanje scene, smanjenje artefakta i brzina kojom je fotografija snimljena. Ovo je veoma važno u takmičarskoj sredini kakva je ona u kojoj se nalazimo.

Oliver: Uloga kompanije ZEISS je bila u stvarima kao što je razvoj algoritama i slično. Mi smo davali zahtjeve - želimo da čip uradi određeni zadatak za određeno vrijeme uz određenu potrošnju energije - a stvaranje takvog čipa je u potpunosti bio posao kompanije vivo.