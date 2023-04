Vjerovali ili ne, HTC i dalje izbacuje telefone

Iako je u pitanju prvi novi model u posljednjih 6 mjeseci, novi HTC neće oduševiti baš nikoga.

Iako ga danas sve rjeđe čujemo, u istoriji pametnih telefona će zauvijek ostati zapisano ime kompanije HTC koja je na tržište donijela prvi telefon koji je pokretao Android operativni sistem. Uprkos tome što su novi uređaji kompanije gotovo nepostojeći na većini tržišta, HTC još uvijek nije mrtav i upravo je najavio svoj najnoviji pametni telefon - HTC Wildfire E3 Lite.

Nažalost, po specifikacijama će vam biti jasno da to više nije onaj gigant kojeg pamtite (ako ga uopšte pamtite), koji nam je donio modele kao što su HTC One i HTC One M8, za koje mnogi, možda i s pravom, smatraju su jedni od najboljih telefona svojih generacija. Wildfire E3 Lite je sušta suprotnost tih uređaja i jasno cilja niži cjenovni rang, a zapravo je rezultat licenciranja imena.

HTC Wildfire E3 Lite stiže sa dizajnom koji neodoljivo podsjeća na Desire modele iz sredine 2010-ih i donosi LCD ekran dijagonale 6,5 inča, HD+ rezolucije, koji na vrhu posjeduje prilično neinspirativni notch u obliku kapljice, a na dnu prilično veliku "bradu".

Iako se na poleđini nalazi ostrvo koje je relativno modernog izgleda, ono skladišti glavnu kameru od 13 MP, kao i makro modul od 2 MP, ali ovi senzori po svojim specifikacijama ne obećavaju da će kupci moći da očekuju kvalitetne fotografije.

Nažalost, ni od performansi ne treba očekivati ništa više od osnovnih funkcija, jer novi HTC telefon stiže u konfiguracijama sa 3 ili 4 GB RAM i 32/64 GB interna memorije, a pokreće ga Unisoc SC9863 čipset, koji je predstavljen prije skoro četiri godine, i koji po svojoj snazi parira čipovima kao što su Helio P22 i Snapdragon 450.

Ipak, iako su neke moderne specifikacije prisutne, poput baterije kapaciteta od 5.000 mAh i USB-C porta na dnu, brzina punjenja se baš i ne može okarakterisati kao brza, jer dozvoljava dopunu baterije snagom od mizernih 10 W.

Jasno je da Wildfire E3 Lite nije uređaj koji će vratiti slavu kompanije HTC. Za razliku od posljednjeg HTC Desire 22 Pro telefona, koji je bar imao interesantnu ideju, ovaj model ne donosi baš ništa inovativno. Ipak, uz pravu cijenu (još uvijek je ne znamo), možda se i pokaže kao uspjeh na afričkom tržištu, na koje i cilja. Ostaje da se vidi.

