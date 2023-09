Koji Samsung telefoni će dobiti Android 14

Zanima vas da li će vaš Samsung telefon dobiti One UI 6 nadogradnju. Hoće, ali samo ako je od ovih 38 modela.

Ukoliko se pitate da li će vaš Samsung telefon dobiti Android 14 i One UI 6 nadogradnju, na pravom ste mjestu. Ostalo je još manje od mjesec dana do lansiranja Android 14 operativnog sistema, a to znači da proizvođači već sada imaju pune ruke posla kako bi ga prilagodili za potrebe svojih korisničkih interfejsa. Novi OS će prvi dobiti vlasnici Pixel uređaja, a odmah zatim slijede korisnici telefona južnokorejskog giganta.

Prvi Samsung telefoni su dobili Android 13 krajem oktobra prošle godine, odnosno dva mjeseca nakon lansiranja ove verzije operativnog sistema. Međutim, kompanija je nedugo zatim obećala da će ova godina biti drugačija i da će novo ažuriranje stići još brže. Iako još uvijek nije poznat tačan datum lansiranja, očekujemo da ćemo prve uređaje sa novim softverom vidjeti najkasnije u novembru.

Kako je Samsung 2021. godine postao jedna od prvih kompanija koje su ozbiljno shvatile važnost dugogodišnjeg ažuriranja softvera telefona, već sada postoji ogroman broj uređaja koji ispunjavaju uslove za četiri godine nadogradnje Android-a, a to znači da će mnogi modeli stari i do tri godine dobiti novi operativni sistem. Evo kojih 38 Samsung telefona će dobiti Android 14 i One UI 6 ažuriranje:

Samsung Galaxy S serija

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Samsung Galaxy Z serija

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy A serija

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Samsung Galaxy M serija

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Samsung Galaxy F serija

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Samsung Galaxy Xcover serija

Galaxy Xcover 6 Pro

