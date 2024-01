ROG Zephyrus G16 (2024): Maksimalne performanse u minimalističkom kućištu

Intel Core Ultra 9 185H i RTX 4090 u kućištu debljine od samo 15 mm.

Izvor: Asus

Kompanija ASUS je na CES sajmu u Las Vegasu predstavila svoje najnovije gejmerske laptopove za 2024. godinu, a među njima i ROG Zephyrus G16, koji je posebno privukao našu pažnju zbog kombinacije dobrih specifikacija i odličnog dizajna.

Tajvanskom proizvođaču nije strano da na tržište izbacuje tanke i lagane laptopove, ali smjestiti čitavu gejming mašinu u kućište debljine 15 mm, koje je, uprkos ekranu od 16 inča, teško samo 1,95 kg - e, to je već impresivno.

Izvor: Asus

Šta je to impresivno što ova zvjerka krije unutar svoje aluminijumske šasije? Zapravo, sve. ROG Zephyrus G16 može biti opremljen najnovijim Intel Core Ultra 9 185H procesorom i NVIDIA GeForce RTX 4090 grafičkom kartom. RAM nije proširiv, ali kupcima je na raspolaganju do 32 GB, kao i SSD do 2 TB.

Dodatno, laptop se u većini konfiguracija može pronaći sa OLED ekranom koji se pridržava ROG Nebula Display standarda, što znači da donosi rezoluciju od 2.560 x 1.600 piksela, brzinu osvežavanja do 240 Hz, odziv od samo 0,2 ms, kao i podršku za Dolby Vision HDR. Gejmerima će posebno značiti prisustvo G-Sync tehnologije i MUX Switch-a, dok će profesionalci biti sigurni u tačnost Pantone boja zahvaljujući Pantone Validated sertifikatu.

Ono što je posebno interesantno jeste novi izgled laptopa. Njegov dizajn nikada nije izgledao tako minimalistički, a smatramo da je ASUS pogodio pravo u centar. Za razliku od sitnih perforacija koje su prekrivale polovinu poklopca ekrana u prethodnim generacijama, ovaj put je tu dijagonalna LED traka koja pozitivno smanjuje doživljaj i daje ROG Zephyrus G16 (2024) laptopu prepoznatljiv izgled.

I ponuda portova je sasvim solidna. Laptop korisnicima na raspolaganje stavlja kombinovani 3,5-milimetarski konektor, HDMI 2.1, čitač memorijskih kartica, 2 x USB-A (USB 3.2), USB-C (USB 3.2, DisplayPort, PD) i Thunderbolt 4 port. Dodatno, tu je i ogroman tačped, tastatura sa RGB osvetljenjem, 1080p veb-kamera sa Windows Hello podrškom, ali i četvorostruki zvučnici za koje ASUS kaže da su najbolji među Windows prenosivim računarima.

Izvor: Asus

Unutar laptopa se krije baterija čiji kapacitet iznosi 90 WHrs, a pored punjenja preko USB-C i Thunderbolt 4 porta do 100 W, ASUS je implementirao i novi Rectangle konektor kojim se laptop puni snagom od 240 W.

U paru sa G16 modelom, kompanija je predstavila i ROG Zephyrus G14, laptop manje dijagonale ekrana, kojeg pokreće AMD Ryzen procesor najnovije 8000 serije, ali koji u najjačoj konfiguraciji ne prelazi NVIDIA GeForce RTX 4070 grafičku kartu. Ovaj model je nešto deblji (16 mm), ali osetno lakši (1,5 kg) od G16 laptopa, pa predstavlja izuzetno kompaktno rješenje za gejming u pokretu.

ROG Zephyrus G16 Izvor: ROG Global

