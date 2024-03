Moćno srce srednje klase: Novi Snapdragon 7+ Gen 3 čipset donosi unapređene performanse i mnogo više AI rješenja

Odmah po predstavljanju novog Qualcomm-ovog čipseta, najavljen je i prvi pametni telefon koji izlazi na tržište sa njim – OnePlus Ace 3V, a za njim stižu i novi Realme i Sharp uređaji

Qualcomm je upravo najavio svoj najnoviji čipset Snapdragon 7+ Gen 3, evoluciju 7 Gen 3 modela sa kojim deli glavno Cortex-X4 jezgro procesora. Novi "+" modela takođe dolazi i sa vještačkom inteligencijom snažnije Snapdragon 8 flagship serije čipseta.

Prema tvrdnjama proizvođača, novi čipset donosi 15 odsto unaprijeđen procesor i 45 odsto bolju Adreno grafiku, u poređenju sa svojim prethodnikom. Takođe, 7+ Gen 3 model troši pet odsto manje struje.

Ovo je prvi čip Snapdragon 7 serije sposoban da koristi mogućnosti generativne veštačke intaligencije. Podržava širok spektar LLM-ova (engl. LLM – large language model) i LVM-ova (engl. LVM – large vision model) kao što su Baichuan-7B, Llama 2, Gemini Nano i Zhipu ChatGLM.

Nove AI funkcije bi trebalo da donesu znatno bolje mogućnosti pri korišćenju virtuelnih asistenata, kao i da omoguće kreiranje sadržaja kakav ranije nije viđen i to sa neverovatnom efikasnošću. Zabavni sadržaji bi trebalo da budu dostupni na svakom mjestu, i to uz prevod i transkripciju na više jezika.

Snapdragon 7+ Gen 3 je prozveden u 4nm procesu, a glavno Cortex-X4 CPU jezgro je klokovano na 2,8 GHz. Tu su još i četiri brza (najverovatnije A720) jezgra koja rade na 2,6 GHz i još tri "štedljivija" Cortex-A520 sa taktom od 1,9 GHz.

Snapdragon X63 5G modem je opremljen FastConnect 7800 sistemom povezivanja i 3GPP Release 17 5G, koji donosi širi spektar 5G mogućnosti. I pored toga, čip će funkcionisati i u mrežama koje rade na starijim standardima prenosa signala.

Čipset podržava prikaz do 4K na 60Hz i QHD+ na 120 Hz, uz varijabilnu frekvenciju osvežavanja do 240Hz. Podržana je i LPDDR5X RAM memorija do 24GB i UFS 4.0 interna memorija.

Prvi telefon sa novim Snapdragon-om 7+ Gen 3 je, upravo predstavljeni, OnePlus Ace 3V (X post iznad). Osim njega, prvi proizvođači čiji će telefoni koristiti najnoviji Qualcomm-ov čipset su Realme i Sharp.

