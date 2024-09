Moćne performanse i vrhunske kamere: Xiaomi predstavio nove telefone na velikoj premijeri

Xiaomi je u Berlinu predstavio uređaje Xiaomi 14T serije i svoj prvi savitljivi telefon u Evropi - Xiaomi Mix Flip.

Za kompaniju Xiaomi postoje dva važna datuma u godini - prvi, uoči MWC sajma, kada predstavlja ono najbolje što ima da ponudi; i drugi, krajem septembra, kada se predstavljaju ništa manje sposobni, ali značajno povoljniji pametni telefoni T serije.

Xiaomi 14 uređaje smo testirali prije nekoliko mjeseci, a SmartLife je sada posjetio Berlin, gdje smo prisustvovali premijeri najnovije Xiaomi 14T serije. Međutim, to nije sve što smo vidjeli. Tehnološki gigant je na velikom događaju predstavio i svoj prvi telefon sa savitljivim ekranom u Evropi - Xiaomi Mix Flip.

Šta to kupci mogu da očekuju od novih pametnih telefona, koje su njihove karakteristike i koliko će koštati - saznajte u nastavku.

Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro - moćan hardver i Leica kamere

Oba modela Xiaomi 14T serije posjeduju AMOLED ekrana, dijagonale 6,67 inča, sa svilenkasto glatkom brzinom osvježavanja od 144 Hz. Najznačajnije unapređenje na ovom polju u odnosu na prethodnike je nivo osvjetljenja, koje dostiže impresivnih 4.000 nita, što omogućava znatno bolju vidljivost na otvorenom, a pogotovo na direktnom suncu. Pored toga, oba uređaja imaju trostruki sistem kamera i baterije od 5.000 mAh.

Pretpostavićete, i bićete u pravu - Pro model izdvaja se kao moćniji od ova dva uređaja. Pokreće ga novi Dimensity 9300+, osmojezgarni čipset čije glavno jezgro je Cortex-X4, a koji za dobre grafičke performanse upošljava moćni Immortalis-G720 MC12 GPU. Ispod "haube" regularnog Xiaomi 14T telefona nalazi se nešto slabiji, ali i dalje veoma sposoban Dimensity 8300 Ultra čipset.

Oba modela imaju IP68 sertifikat, koji obezbjeđuje zaštitu od vode i prašine, što je sada standard za premijum uređaje. Xiaomi 14T Pro ima blago zakrivljene ivice poleđine, dok standardni 14T zadržava ravan dizajn.

Iako oba telefona posjeduju bateriju od 5.000 mAh, 14T Pro nudi brže punjenje od 120 W putem kabla i bežično punjenje od 50 W. Suprotno, Xiaomi 14T se puni nešto sporije - maksimalna podržana snaga punjača iznosi 67 W, ali ne podržava mogućnost bežičnog punjenja.

Što se tiče kamera, koje i ove godine nose Leica brending, 14T Pro na raspolaganje stavlja Light Fusion 900 senzor glavne kamere, rezolucije 50 MP, pa kompanija obećava poboljšan kvalitet slike u odnosu na prethodnika, čak i pri slabom osvjetljenju. Tu je i telefoto kamera od 50 MP, kao i ultraširokougaona kamera od 12 MP. Xiaomi 14T deli slične specifikacije kamera, ali posjeduje manji glavni senzor od 50 MP. Obe kamere bi trebalo da zabilježe slike visokog kvaliteta, ali će Pro model nesumnjivo pružiti bolje rezultate. Nešto što ćemo uskoro i sami testirati.

Oba modela pokreću Xiaomi HyperOS korisnički interfejs, koji sada donosi interesantnu integraciju sa vještačkom inteligencijom i nudi podršku za Google Gemini i Circle to Search, što bi trebalo da poboljša ukupno korisničko iskustvo.

Uređaji Xiaomi 14T serije mogu se kupiti u Srbiji već od 27. septembra. Pro model dolazi u tri boje, regularni u četiri, a prvi kupci, koji ih kupe do 6. oktobra, će moći da ih pronađu po promotivnoj cijeni od 84.999, odnosno 59.999 dinara. Regularna cijena Xiaomi 14T Pro telefona iznosiće 104.999 dinara, dok će povoljniji model koštati 76.999 dinara.

Xiaomi Mix Flip - jedan od najboljih telefona koje nećemo vidjeti u Srbiji

Po svom dizajnu, Xiaomi Mix Flip se ne razlikuje previše od sličnih telefona na tržištu. Ravni aluminijumski ram prekriva stranice obe polovine uređaja, a šarka koja ih spaja im omogućava da se preklope ravno i bez procepa. Materijal poleđine zavisi od odabrane boje - staklena poleđina se može pronaći u bijeloj, crnoj i ljubičastoj, dok specijalna verzija donosi četiri nijanse ljubičaste i poleđinu izrađenu od najlonskih vlakana.

Sa dimenzijama od 167,5 x 74 x 7,6 mm u otklopljenom, odnosno 74 x 74 x 16 mm u sklopljenom stanju, kao i sa težinom od 190 grama, Mix Flip nije niti najtanji, niti najlakši Flip na tržištu. Međutim, ono po čemu se ovaj model ističe je veliki ekran poklopca.

Ako ćemo gledati u delić milimetra, dijagonala prednjeg displeja od 4,01 inč najveća je na tržištu - za 0,01 inč veća od rješenja na Motorola Razr 50 Ultra i HONOR Magic V Flip modelima. Zanemarljivo. Međutim, baš kao i na tim uređajima, prekriva čitav poklopac, a izrezi dvostrukih kamera su jedina opstrukcija.

Kamere u pitanju su glavni, optički stabilizovani senzor od 50 MP, kao i telephoto modul iste rezolucije, sa 2x optičkim zumom. Smeštene su vertikalno, u dva zasebna ostrva, a Xiaomi se na ovakvu postavku odlučio kako bi telefon mogao da se normalno koristi, bez otklapanja.

Prema onome što je Xiaomi prikazao, postoje aplikacije, uglavnom sistemske, koje će moći da iskoriste čitavu širinu ekrana, poput kamere i muzičkog plejera. Ali, ukoliko korisnici žele da pristupe rešenjima treće strane, kompanija kaže da će oko 200 najpopularnijih aplikacija savršeno raditi na površini dijagonale od 3,5 inča, dok će ispod kamera uvijek biti smješten odabrani vidžet.

Xiaomi je čak implementirao otvor slušalice sa spoljašnje strane kako korisnici ne bi morali da otklope telefon kada žele da se jave na poziv.

No, hajde da se dotaknemo i specifikacija raspoloživih panela. Oba ekrana Xiaomi Mix Flip telefona su AMOLED, nude maksimalan nivo osvjetljenja do 3.000 nita i omogućavaju prikaz HDR10+ i Dolby Vision sadržaja. Ekran poklopca je rezolucije 1.392 x 1.208 piksela i osvježava se do 120 Hz. Gustina piksela (460) je identična na unutrašnjem ekranu zahvaljujući rezoluciji od 1.224 x 2.912 piksela, raširenoj na dijagonali od 6,86 inča, a identična je i maksimalna brzina osvježavanja. Međutim, kako koristi LTPO tehnologiju, unutrašnji ekran ima mogućnost da svoju brzinu osvežavanja menja dinamički.

Kako bi Xiaomi Mix Flip bio istinski flagship, Xiaomi se odlučio na Snapdragon 8 Gen 3 čipset kompanije Qualcomm, kojeg hladi pomoću parne komore površine 3.500 mm2. Kako to nije bilo dovoljno da toplota ne prodire kroz unutrašnji panel do prstiju korisnika, kompanija ga je izolovala istim aerogelom koji je upotrebila u izradi svoj Xiaomi SU7 električnog automobila.

Ništa manje impresivna nije ni baterija ovog telefona, čiji kapacitet iznosi čak 4.780 mAh, više nego u nekim "klasičnim" pametnim telefonima. U pitanju je Xiaomi Surge baterija, koja koristi 6% silicijuma na negativnoj elektrodi, za koju Xiaomi kaže da će zadržati 80% kapaciteta nakon 1.600 ciklusa punjenja. Nažalost, kompanija nije pronašla mjesta da implementira bežično punjenje, ali je brzo žično punjenje snagom do 67 W nešto što je svakako pohvalno.

Nažalost, iako stiže u Evropu, Xiaomi Mix Flip se neće naći na srpskom tržištu, što je zaista velika šteta. Ipak, ako poželite da angažujete rodbinu i prijatelje koji žive "preko", treba da znate da će njegova cijena iznositi 1.299 evra.