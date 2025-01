Konačno se neko sjetio: Rješavanja dosadnih "nisam robot" testova napokon je dobilo zamjenu

Klikanje na dosadne CAPTCHA testove za autentifikaciju nervira mnoge, pa su neki zato riješili da u njih unesu malo više zabave – i to sa pucanjem

Sistem provjere, odnosno autentifikacije, koji koriste web sajtovi i različiti onlajn servisi – CAPTCHA, služi da odredi da li je korisnik čovjek ili računar, kako bi onemogućio pristup zlonamjernim softverima. Inače, CAPTCHA je skraćenica od engleskog naziva ove funkcije, koji glasi: Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart.