Oglasili se "fakt čekeri" u BiH: Zakerbergova odluka odnosi se samo na SAD

Povodom jučerašnje izjave Marka Zakerberga o programu provjere činjenica na platformama Facebook, Instagram i Threads oglasili su se domaći "fakt čekeri".

Izvor: Shutterstock

"Raskrinkavanje", partner kompanije META u Bosni i Hercegovini, objavilo je da će nastaviti svoj rad kao i do sada, a da isto važi i za ostale "fakt čeking" (fact-checking) redakcije u regiji, Evropi i svijetu, saopšteno je iz "Udruženje građana i građanki Zašto ne" koje stoji iza sajta "Raskrinjkavanje.ba" koje se bavi famoznom provjerom činjenica na Fejsbuku.

"Mnogi domaći mediji, kao i oni u regiji, prenijeli su najavu izvršnog direktora Mete Marka Zakerberga o ukidanju programa provjere činjenica na platformama ove kompanije, izostavivši informaciju da je ukidanje TPFC-a u ovoj godini najavljeno samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Bez obzira na činjenicu da se ovaj program u narednim mjesecima ukida samo u SAD-u, smatramo da se radi o pogrešnoj i zabrinjavajućoj odluci, koja je javnosti predstavljena na vrlo problematičan način. Naročito je razočaravajuća tvrdnja da su američki fact-checkeri bili politički pristrasni te provodili “cenzuru” kroz ovaj program, što ne samo da je netačno nego je i nemoguće. Kompletan dizajn TPFC programa – od ocjena na Metinim platformama do postupanja sa sadržajem koji je ocijenjen – kreirala je upravo Meta i niko od fact-checking partnera uključenih u TPFC program, bilo u SAD-u ili negdje drugo, nije mogao provoditi nikakvu “političku cenzuru” unutar takvog programa, čak i da je tako nešto pokušao, što svakako nije bio slučaj. Štaviše, program je od početka napravljen tako da se ne ocjenjuju izjave političara/ki, što je za samu fact-checking zajednicu uvijek bilo problematično. No svi su se partneri toga pridržavali, uključujući i one američke", navode u UG "Zašto ne".

Navode da ovaj program nikada nije imao komponentu uklanjanja sadržaja i da je potpuno nejasno o kakvoj su cenzuri govorili zvaničnici kompanije u kontekstu fact-checkinga na Metinim platformama.

"Jedino što je izvjesno jeste da se radi o ponavljanju netačnih tvrdnji o “cenzurisanju konzervativnih politika” koje već godinama slušamo iz političkih krugova oko Donalda Trumpa, pri čemu su neke od njih narasle čak i do globalnih teorija zavjere o “cenzorskom industrijskom kompleksu”. Stoga je posebno poražavajuće čuti da se na ovaj način daje vjetar u leđa potpuno netačnom i neutemeljenom diskursu o provjeri činjenica kao o cenzuri. Svrha fact-checkinga uvijek je bila i ostaje pružanje dodatnih, provjerenih informacija zasnovanih na činjenicama, a ne uskraćivanje informacija bilo kome. Dodatno, američki i svi drugi partneri Metinog TPFC programa verifikovane su članice IFCN-a (Međunarodne mreže za provjeru činjenica), što znači da svake godine prolaze temeljnu provjeru kojom se utvrđuje da li se pridržavaju načela IFCN-ovog kodeksa, koji uključuje i obavezu političke nepristrasnosti i objektivnosti u radu", navodi se u saopštenju.

Tvrde da su sve te činjenice dobro poznate upravi ove kompanije i da ih je ona sama do sada uvijek isticala u javnim obraćanjima vezanim za PFC.

"Štaviše, kako je to u svom saopštenju primijetila i evropska mreža fact-checkera (EFCSN), sama je kompanija hvalila TPFC kao uspješan i koristan za korisnike/ce njenih platformi, naglašavajući da imaju dokaze o uspješnosti i funkcionalnosti istog tog dizajna za koji sada govore da je intruzivan i da ima “previše grešaka”. No, u izvještaju o transparentnosti koji je sama kompanija podnijela Evropskoj komisiji navodi se da su od ukupnog broja grešaka vezanih za smanjivanje vidljivosti sadržaja na Facebooku one napravljene u vezi s fact-checking programom činile tek 3,15%. Stoga fact-checking zajednica nema nikakvu sumnju da stvarni razlozi za ovakvu odluku ne leže ni u kakvoj “političkoj cenzuri” koju su navodno provodili američki ili drugi fact-checkeri niti u elementarnim problemima s dizajnom TPFC programa, već da je sama ova odluka politička, donesena isključivo kako bi se udovoljilo zahtjevima dolazeće Trumpove administracije. Da je to tako, može se jasno zaključiti iz činjenice da je ova izjava u suprotnosti ne samo s činjenicama koje su lako utvrdive nego i sa stavovima koje je sama kompanija donedavno javno zastupala. Radi se, paradoksalno, o potezu koji predstavlja upravo potiskivanje novinarstva zasnovanog na činjenicama u korist političkih zahtjeva onih koji žele da svoje glasače/ice mobilišu nesmetano se služeći netačnim i obmanjujućim tvrdnjama", pojašnjeno je u analizi.

Smatraju da je ovaj neutemeljeni istup već podstakao nove napade na fact-checking portale u regiji.

"Kao i mnogo puta ranije, oni dolaze od medija i “influencera” koji se redovno služe dezinformacijama, bilo kao alatom političke propagande ili kao sredstvom za monetizaciju navodno ekskluzivnih, a zapravo potpuno izmišljenih informacija. Posebno je to slučaj s osobama i organizacijama koje propagiraju besmislene teorije zavjere, koje su se po društvenim mrežama posebno proširile tokom pandemije Covid-19. Ovakve reakcije samo pokazuju u kojoj je mjeri TPFC kao program zapravo bio uspješan i imao uticaja na integritet informacija u regiji. Fact-checking u Bosni i Hercegovini postoji mnogo duže od ovog programa – Istinomjer je svoj rad započeo 2010, a Raskrinkavanje 2017. godine i nastavit će ga bez obzira na politike i postupke velikih online platformi. Sigurni smo da ni bilo ko od naših kolega/ica iz regije, baš kao ni mi sami, neće zbog toga promijeniti način rada niti odustati od svojih principa definisanih kodeksima IFCN-a i EFCSN-a. To su principi transparentnosti, objektivnosti, nepristrasnosti i kvaliteta metodologije kojih smo se pridržavali jednako i prije i nakon pokretanja Metinog TPFC programa i tako ćemo nastaviti i u budućnosti", zaključeno je.

(MONDO)