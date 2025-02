Najnovije ažuriranje stiže na ove Samsung telefone, a za neke od njih ono je i posljednje

Za nekoliko telefona na dugačkom spisku uređaja Android 15 i One UI 7 će biti posjlednja velika ažuriranja, nakon čega će oni dobijati samo bezbjednosne zakrpe.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Najnovije sedmo izdanje Samsungovog One UI interfejsa već je, prije dvadesetak dana, stiglo je sa novom Galaxy S25 serijom pametnih telefona.

To ažuriranje uskoro očekuje i vlasnike starijih uređaja južnokorejskog proizvođača, s tim što Samsung nije objavio kako izgleda vremenski okvir u kome će One UI 7 stići do kog uređaja.

Ali je zato bar poznat spisak uređaja koji ispunjavaju uslove za novo ažuriranje. On je prilično dugačak i izgleda ovako:

Samsung Galaxy S telefoni

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+ 5G

Galaxy S22 5G

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21+

Galaxy S21 5G

Galaxy S21

Samsung Galaxy S23 FE

Izvor: Mondo / Uroš Arsić

Samsung Z Fold i Z Flip telefoni

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Izvor: Stefan Stojanović

Samsung Galaxy A telefoni

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53 5G

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33 5G

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A16 5G

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A15

Galaxy A14 5G

Galaxy A14

Galaxy A06

Galaxy A05s

Galaxy A05

Izvor: SmartLife / Samsung / @evleaks

One UI 7 takođe stiže i na još petnaestak Samsung telefona Galaxy M i Galaxy F serije, koje nisu dostupne na našem tržištu.

A za nekoliko telefona među navedenim uređajima Android 15 i One UI 7 će biti posljednje veliko ažuriranje, pa će oni ubuduće dobijati samo bezbjednosne zakrpe.

Riječ je o telefonima Galaxy Z Fold 3 5G i Galaxy Z Flip 3 5G, sva tri modela Galaxy S21 serije, kao i Galaxy A14 i Galaxy A14 5G (2023) uređajima.

(MONDO)