Udar na Mesija? Bivši trener Barse prozvao legendu: Svađao se s Leom, pa progovorio - Bolje je da ne znate istinu!

Mediji u Španiji su još u to vreme govorili da odnos Lea Mesija i tadašnjeg trenera Ernesta Valverdea uopšte nisu dobri.

Izvor: Profimedia

Nije ovo nimalo laka godina za Barselonu. Imali su sjajnu priliku da osvoje novu titulu prvaka Španije, ali su sve uprskali, a onda im se tokom ljeta desio najveći mogući šok - odlazak Lionela Mesija u Pari Sen Žermen.

A njihov bivši trener Ernesto Valverde rešio je da dolije ulje na vatru svojom zagonetnom izjavom o legendarnom Argentincu.

Valverde je vodio Barselonu od 2017. pa sve do januara 2020. godine, kada je smijenjen iako su Katalonci bili na prvom mjestu u Primeri.

On je gostovao u jednoj španskoj emisiji gde je dosta riječi bilo o tome da je Valverde svojevremeno imao sukobe sa Lionelom Mesijem i da su možda oni doprinijeli njegovom odlasku sa mjesta trenera.

"Ne mogu da kažem šta se desilo", počeo je Valverde.

"To je dio misterije. Bolje je da ljudi ne znaju kakvi smo inače i da misle da znaju sve. Bolje je da ljudi ne znaju istinu", rekao je nekadašnji trener Barselone na temu njegovog i Mesijevog odnosa.

On je takođe komentarisao da li će se uskoro vratiti trenerskom poslu.

"Poslije Barselone mi je bio potreban odmor. Htio sam da putujem, ali sa pandemijom ni to nije bilo moguće. Trenutno ne znam šta ću sljedeće da radim, ali pretpostavljam da je moguće da ću se vratiti trenerskom poslu", zaključio je Valverde.

