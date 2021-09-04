U Kragujevcu je bilo 1:1
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.ba
Mini-pripreme u Srbiji fudbaleri Željezničara završili su remijem u Kragujevcu sa ekipom Radničkog – 1:1.
Poveo je sarajevski tim u 15. minutu golomPetra Boje poslije asistencije Brune Zdunića, dok je konačnih 1:1 postavio Saša Jovanović.
Podsjetimo, ranije je tim sa Grbavice poražen od Takova u Gornjem Milanovcu rezultatom 3:0.
U prvom kolu nakon reprezentativne pauze, Željezničar će 12. septembra ugostiti Široki Brijeg.
Vidi opis
"Željo" remizirao sa Radničkim za kraj mini-priprema u Srbiji
Skloni opis
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.baBr. slika: 18
1 / 18
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.baBr. slika: 18
2 / 18
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.baBr. slika: 18
3 / 18
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.baBr. slika: 18
4 / 18
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.baBr. slika: 18
5 / 18
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.baBr. slika: 18
6 / 18
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.baBr. slika: 18
7 / 18
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.baBr. slika: 18
8 / 18
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.baBr. slika: 18
9 / 18
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.baBr. slika: 18
10 / 18
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.baBr. slika: 18
11 / 18
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.baBr. slika: 18
12 / 18
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.baBr. slika: 18
13 / 18
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.baBr. slika: 18
14 / 18
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.baBr. slika: 18
15 / 18
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.baBr. slika: 18
16 / 18
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.baBr. slika: 18
17 / 18
Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.baBr. slika: 18
18 / 18
ŽELJEZNIČAR: Bender, Blažević, Kosorić, Vrhovac, Vištica, Crnčević, Mekić, Subašić, Bojo, Mujezinović, Zdunić. Još su igrali: Hrelja, Beća, Bekrić, Drina, Jaganjac.
RADNIČKI 1923: Leković, Damjanac, Milanović, Vicentijević, Varjacić, Vidović, Arsenijević, Jovanović, Kovačević, Trifunović, Dragutinović.