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"Željo" remizirao sa Radničkim za kraj mini-priprema u Srbiji 0

"Željo" remizirao sa Radničkim za kraj mini-priprema u Srbiji

 Autor Dragan Šutvić
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U Kragujevcu je bilo 1:1

IMG_0076 Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.ba

Mini-pripreme u Srbiji fudbaleri Željezničara završili su remijem u Kragujevcu sa ekipom Radničkog – 1:1.

Poveo je sarajevski tim u 15. minutu golomPetra  Boje poslije asistencije Brune Zdunića, dok je konačnih 1:1 postavio Saša Jovanović.

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Podsjetimo, ranije je tim sa Grbavice poražen od Takova u Gornjem Milanovcu rezultatom 3:0.

U prvom kolu nakon reprezentativne pauze, Željezničar će 12. septembra ugostiti Široki Brijeg.

ŽELJEZNIČAR: Bender, Blažević, Kosorić, Vrhovac, Vištica, Crnčević, Mekić, Subašić, Bojo, Mujezinović, Zdunić. Još su igrali: Hrelja, Beća, Bekrić, Drina, Jaganjac.

RADNIČKI 1923: Leković, Damjanac, Milanović, Vicentijević, Varjacić, Vidović, Arsenijević, Jovanović, Kovačević, Trifunović, Dragutinović.

Tagovi

FK Željezničar fudbal prijateljska utakmica prijateljske utakmice

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