Doktorka objasnila sve o virusu koji je pokosio Borjana: Reakcija je burna, bolovi su jaki, tačno se zna kolika je pauza

U razgovoru za MONDO dr Radmila Šehić je detaljno objasnila šta da očekujemo.

Uplašili su se navijači Crvene zvezde nakon vesti da je Milan Borjan pozitivan na virus korona, ali se na kraju ispostavilo da to nije slučaj.

Kapitena Crvene zvezde oborio je stomačni virus, koji je pogodio i još nekoliko prvotimaca kluba iz Ljutice Bogdana.

Pozvali smo dr Radmilu Šehić iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu i pitali kako je do ovoga uopšte moglo da dođe i koliko će prvotimci Crvene zvezde morati da pauziraju.

“Da vam kažem enterovirusi se javljaju i tokom ljetnjeg i tokom zimskog perioda. Češći su tokom ljeta, ali ima ih i zimi. Osnovni razlog za njihovu pojavu je kada se ne vodi dovoljno računa o higijeni namirnica, ruku i pribora za jelo. Oni nisu epidemijska forma i zadržavaju se na namirnicama, na rukama koje nisu tretirane. Tako se prenose enterovirusi", istakla je dr Šehić u razgovoru za MONDO.

Što se tiče zdravlja prvotimaca Zvezda ne mora da brine. Tijelo ima burne reakcije kada se ovaj virus pojavi, ali se sve brzo smiri.

"Ti virusi su uslovno rečeno bezazleni. Daju vrlo burnu kliničku sliku posle nekoliko časova od inkubacije, sa jako prodornim bolovima u stomaku, sa tečnom stolicom gdje osoba gubi minerale i vodu. Povraćanje se rijetko kada javi, ali je moguća je temperatura", navodi nam dr Šehić.

Crvena zvezda za tri dana ima meč sa Voždovcem, a već za vikend igra protiv Novog Pazara. Potom sledi duel sa Ludogorecom u Ligi Evrope, ali nema brige. Već za duel sa Bugarima crveno-beli će sigurno imati zdravog Borjana.

"Brzo nastaje burna klinička slika, ali bolest, tj. to stanje traje otprilike pet do sedam dana. Rijetko kada duže,osim kod ugroženih grupa. Kažem stanje, a ne bolest jer to nije oboljenje nego stanje organizma. Rapidan je oporavak. Iz klonuća, bolova u stomaku i malaksalosti posle pet do sedam dana osoba se normalno osjeća i naglo oporavi, kao da se ništa nije desilo", dodaje ona.

Terapija je jasna, ali kada ljudi obole od stomačnog virusa i dobiju proliv često naprave grešku sa ljekovima.

"U vreme trajanja tog stanja ide se na dijetu da se zaštiti iritirano crijevo napadnuto neterovirusom. Unos tečnosti, slane industrijske supe, domaće supe, čajeve, nešto u smislu nadoknade tečnosti. Može da uzima barenu hranu, krompir, povrće, od voća samo pečene jabuke. Važno je unositi onu namiricu koja trenutno napadnuto crevo ne iritira. Sve to prođe kroz crijeva, pasira se i ne iritira," ističe naša sagovornica i nastavlja:

"Nadoknada tečnosti je princip kojim se treba voditi. Nadoknada soli, šećera i minerala je neophodna. Druga bitna stvar je da se ne uzimaju ljekove koji zaustavljaju proliv. Prolivom se gubi velika količina virusa. Potreban je i odmor koji obnavlja organizam, da se oboleli ne angažuje previše, ali ni da se ne zakuca u krevet. Time se završava terapijski postupak", dodaje ona.

Na kraju ističe da imunitet ne postoji za ovakve bolesti, već je moguća samo preventiva.

"Mogu se uzimati lekovi protiv bolova, ali bolje je staviti toplu krpu na stomak. Imunitet za takva oboljenja ne postoji. Onaj ko je preležao enterovirus, može nekoliko puta da oboli, ako ne vodi računa", završava dr Šehić.

