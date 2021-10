Bilino polje dodatni motiv pred Italijane! "Zmajići" u petak čekaju "azure": Jedna od većih utakmica u našim karijerama

Italijani, predvođeni zvijezdom Milana Sandrom Tonalijem, u petak odmjeravaju snage sa bh. timom

Izvor: FENA

Mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja pripreme za dva naredna kvalifikacijska susreta za Evropsko prvenstvo 2023. godine, od kojih će prvi igrati u petak, 8. oktobra od 17.30 časova, na "Bilinom polju" protiv Italije.

Drugi meč zakazan je za 12. oktobar, kada će puleni Slobodana Starčevića gostovati Luksemburgu. Selekcija BiH, nakon tri odigrana meča u ovim kvalifikacijama, ima samo dva boda, dok je Italija iz dva meča sakupila maksimalan broj bodova, te je jedini tim u grupi F koji je uspio da sačuva mrežu.

"Ne možemo da budemo zadovoljni sa osvojena dva boda iz utakmica sa Crnom Gorom (2:2), Irskom (0:2) i Švedskom (1:1). Mislim da smo zaslužili više kroz igre koje smo pružali. Nnisam zadovoljan kako smo se ponašali, prije svegam taktički na 'mirnim', odnosno standard situacijama protiv Iraca. Možda bismo u toj utakmici bili prezadovoljni sa bodom jer se tako utakmica odvijala", rekao je selektor Starčević u razgovoru za Fenu pred današnji, poslijepodnevni trening

Starčević je uvjeren da bi, da nisu izgubili od Iraca, protiv Švedske u tom gradu upisali i pobjedu te bi, umjesto jedan, osvojili sva tri boda i sada bi "bila i druga slika".

"To sam rekao i igračima, pa bi za petak bila i drugačija priprema i nas, kao jedne samopouzdane, kvalitetne, agresivne selekcije kakva i jesmo bili protiv Šveđana. Ušli bismo sa jedne polazne pozicije koja je, sigurno, bolja nego ova. A to je, sada, trenutno peto mjesto u grupi, koje nas ne zadovoljava", podvlači Starčević.Jedna

Izvor: Promo/Fudbalski savez BiH

Napominje da je utakmica protiv Švedske pokazala je da protiv kvalitetnih ekipa BiH može da odigra dobro.

"Pokazali smo da možemo ne samo da trpimo, nego i da kroz posjed lopte ugrozimo protivnika, kako smo i radili. Na toj atmosferi i na rezultatu iz te utakmice, gajili smo i pripremu za utakmicu sa Italijom. U susret nam dolazi veoma kvalitetna ekipa, sastavljena od igrača koji su akteri Serije A i Serije B, koji su, sigurno, velika budućnost italijanskog fudbala. Predvođeni su kapitenom Tonalijem (Sandro, op.a.), koji je kvalitet pokazao u jednom veoma kvalitetnom Milanu", ističe Starčević.

Upoznali su se, kaže, sa svim dobrim i slabim osobinama Italije te su se na osnovu tih informacija i spremali.

"Atmosfera u ekipi je veoma dobra. Vidim jedan mir, posvećenost, slušanje od strane igrača u iščekivanju, sigurno, jedne od većih utakmica u karijerama mene kao trenera, odnosno njih kao igrača", podvlači Starčević.

Napominje da je i italijanski selektor Paolo Nikolato iskazao respekt prema bh. timu, ocijenivši ga kao "veoma ozbiljnu, agresivnu i potentnu ekipu". To im, kaže, dodatno podiže samopouzdanje.

"Znamo da imamo kvalitet i to ćemo pokušati da stavimo u prvi plan, a tto je, prije svega, jedna kompaktnost i agresivnost kada nemamo loptu, odnosno jednostavnost kada je osvojimo. Tom velikom talentu Italije možemo samo i odgovoriti kao tim. Ako bismo se mi, sada, 'vagali' pojedinačno, individualno, to bi sve išlo na njihovu stranu. Međutim, smatram da je naš tim malo duže zajedno i da smo imali više zajedničkih utakmica. Ono što smo radili u martu, junu i, sada, u septembru, sigurno je dovelo do toga da smo timski sigurno bolji nego što smo bili ranije", podvlači Starčević.

Izvor: Promo/FS BiH

Samo kroz takav pristup, smatra Starčević, mogu se suprotstaviti "nesporno velikoj, talentovanoj i kvalitetnoj italijanskoj reprezentaciji".

Zato je, napominje, akcenat ovih priprema u Zenici i bio na povećanju "koncentracije, odnosno discipline kod defanzivnih prekida".

Italijani su oba gola protiv Luksemburga, napominje, postigli upravo iz prekida.

"Imaju opasne napadače i odličnog izvođača prekida, kakav je Tonali. Vjerovatno će nam to biti veliki problem ako ne budemo disciplinovani. Nadam se da smo iz grešaka protiv Irske i Švedske izvukli pouke. Uradili smo dovoljno stvari na treninzima i nadam se da te greške više nećemo ponavljati", kaže Starčević.

Premalo je, kaže, bilo vremena za neke veće izmjene u sastavu u odnosnu na septembarske utakmice, ali je na okupljanje pozvao i tri nova igrača.

"Od svih pozvanih igrača, nije došao samo Andrej Đokanović, koji ima virozu. Pozvani su novi igrači Daniel Lukić i Đani Salčin te Belmin Mešinović, koji je i ranije bio u reprezentaciji, ali je u septembru bio odsutan zbog viroze. Imamo tri nova igrača, koji će, sigurno, doprinjeti kvaliteti grupe. Da li će biti i promjena u ekipi, vidjećemo nakon dva naredna treninga. Međutim, u sastavu će biti gro ekipe koji je odradio utakmicu protiv Švedske", najavljuje Starčević.

Dodatni motiv, slaže se, njegovim igračima bi trebalo da bude i "Bilino polje", na kojem će nakon dužeg vremena igrati jer su posljednje domaće utakmice odigrali u trening-centru FS BiH.

"To sam potencirao u pripremi - da je 'Bilino polje' hram fudbala u BiH. Naša je reprezentacija najbolje rezultate upravo i postizala na Bilinom polju, tako da će i ovi, mladi igrači BiH, iako nema podrške publike, sigurno osjetiti tu atmosferu Bilinog polja. Sigurno da je ona 'fudbalskija' nego ovdje - iako nam i trening centar FSBiH daje mogućnosti da se najbolje moguće spremimo. Međutim, opet ponavljam, sigurno će i Bilino polje još više motivisati mlade igrače da u utakmici, sa ovakvim protivnikom, daju najviše što mogu u ovom trenutku", ističe Starčević.

Mlada selekcija BiH posljednju utakmicu u okviru kvalifikacija za EP protiv vršnjaka iz Italije igrala je 3. septembra 2010. godine na Grbavici u Sarajevu, kada su Italijani slavili sa 0:1, ali su u istom ciklusu, 13. oktobra 2009. godine, u Mantovi igrali 1:1. Strijelac za bh. tim bio je Josip Ćorić.

Selektor BiH za naredna dva susreta pozvao je sljedeće igrače: Nikola Ćetković (Borac), Belmin Dizdarević (Sarajevo), Luka Kačavenda (Velež), Đorđe Milojević (Borac), Adrian Leon Barišić (Osijek), Jovan Pavlović (Rudar Prijedor), Saša Marjanović (Gorica), David Čolić (Leotar), Amar Dedić (Volfsberger), Nenad Nikić (Radnik), Luka Malić (Željezničar), Igor Savić (Zrinjski), Amar Begić (Borac), Ivan Grgić (Široki Brijeg), Ivan Bašić (Zrinjski), Đani Salčin (Velež), Amar Tahrić (Radnik), Milan Savić (Čukarički), Andrija Drljo (MTK), Enver Kulašin (Borac), Belmin Mešinović (Tuzla siti), Anes Mašić (Zrinjski), Faris Zubanović (Velež) i Daniel Lukić (Široki Brijeg).