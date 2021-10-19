logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2019 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasila se djevojka s kojom je Ikardi prevario Vandu: Plavuša je nazvala "ku**om", crnka odgovara - Tek sam izašla... 0

Oglasila se djevojka s kojom je Ikardi prevario Vandu: Plavuša je nazvala "ku**om", crnka odgovara - Tek sam izašla...

Autor Milutin Vujičić
0

Haos oko Vande Nare i Maura Ikardija se nastavlja.

Izvor: Profimedia/John SPENCER/SIPA, Instagram/sangrejaponesa/wanda_icardi/printscreen

Brzo je odjeknula vijest da je Vanda Nara ostavila Maura Ikardija pošto je sa milionskim auditorijumom na Instagramu podijelila da ju je fudbaler prevario, a ubrzo su počele spekulacije i sa kim.

Navodno, u pitanju je argentinska glumica Marija Eugenija "Čina" Suarez (29), koja je bila prijateljica njegove supruge, pa se tako preko noći i sama našla u središtu skandala. Ikardi je čak propustio trening kako bi izgladio porodične odnose, ali za sada se samo oglasila Suarez.

Možda će vas zanimati

"Nemam pojma odakle je sve ovo došlo. Pa, ja ih čak i ne poznajem. I ja sama sam tek izašla iz dugogodišnje veze i nisam imala vremena da se bavim takvim stvarima", kazala je argentinska glumica.

Ipak, mnogi ne vjeruju u njene riječi pošto su navodno isplivale prepiske Suarez i Ikardi, a koje je navodno pronašla Vanda i zbog toga pobjesnila. Fudbalera je navodno zvala na piće, međutim sada ističe da je spletom okolnosti upletena u ljubavni trougao čiji dio nije željela da bude.

U međuvremenu je Ikardi objavio fotografiju sa Vandom sa koje se moglo naslutiti da su se pomirili, međutim ubrzo je njegova supruga pokazala i ruku bez prstena, što je jasna naznaka da se bliži kraj...

Pogledajte najbolje Vandine fotke!

A ovo je i "Čina" koju je plavuša vulgarno izvrijeđala...

Postanite deo MONDO SPORT zajednice na Viberu.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mauro Ikardi

Komentari 0

Ostavi komentar

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

MONDO Tim kola

FK BORAC

RK BORAC

PROČITAJ JOŠ