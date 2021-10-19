Haos oko Vande Nare i Maura Ikardija se nastavlja.

Izvor: Profimedia/John SPENCER/SIPA, Instagram/sangrejaponesa/wanda_icardi/printscreen

Brzo je odjeknula vijest da je Vanda Nara ostavila Maura Ikardija pošto je sa milionskim auditorijumom na Instagramu podijelila da ju je fudbaler prevario, a ubrzo su počele spekulacije i sa kim.

Navodno, u pitanju je argentinska glumica Marija Eugenija "Čina" Suarez (29), koja je bila prijateljica njegove supruge, pa se tako preko noći i sama našla u središtu skandala. Ikardi je čak propustio trening kako bi izgladio porodične odnose, ali za sada se samo oglasila Suarez.

"Nemam pojma odakle je sve ovo došlo. Pa, ja ih čak i ne poznajem. I ja sama sam tek izašla iz dugogodišnje veze i nisam imala vremena da se bavim takvim stvarima", kazala je argentinska glumica.

Ipak, mnogi ne vjeruju u njene riječi pošto su navodno isplivale prepiske Suarez i Ikardi, a koje je navodno pronašla Vanda i zbog toga pobjesnila. Fudbalera je navodno zvala na piće, međutim sada ističe da je spletom okolnosti upletena u ljubavni trougao čiji dio nije željela da bude.

U međuvremenu je Ikardi objavio fotografiju sa Vandom sa koje se moglo naslutiti da su se pomirili, međutim ubrzo je njegova supruga pokazala i ruku bez prstena, što je jasna naznaka da se bliži kraj...

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A ovo je i "Čina" koju je plavuša vulgarno izvrijeđala...

Vidi opis Oglasila se djevojka s kojom je Ikardi prevario Vandu: Plavuša je nazvala "ku**om", crnka odgovara - Tek sam izašla... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/printscreen/sangrejaponesa Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: instagram/printscreen/sangrejaponesa Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: instagram/printscreen/sangrejaponesa Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: instagram/printscreen/sangrejaponesa Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: instagram/printscreen/sangrejaponesa Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: instagram/printscreen/sangrejaponesa Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: instagram/printscreen/sangrejaponesa Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: instagram/printscreen/sangrejaponesa Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: instagram/printscreen/sangrejaponesa Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: instagram/printscreen/sangrejaponesa Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: instagram/printscreen/sangrejaponesa Br. slika: 11 11 / 11

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(Mondo.rs)