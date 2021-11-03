Pomirenje je bilo kratkog daha...
Izvor: Instagram/wanda_nara
Vanda Nara i Mauro Ikardi su se taman pomirili i djelovalo je da su na sve stavili tačku, ali izgleda da je pomirenje bilo kratkog daha!
Vanda je prvo "zapalila" instagram novom fotografijom, na kojoj se u ogledalu vidi njena izvajana figura, a onda je obrisala sve fotografije sa svojim mužem!
Kada je došlo do pomirenja postavila je sliku na kojoj se vidi da su u strasnom zagrljaju, viđena je i na meču PSŽ-a, ali sada "Gazeta" prenosi da je sve ponovo "puklo"!
Vanda je u Milanu, a razlog je njena bivša drugarica Ćina Suarez. Ikardi je sa njom prevario Vandu, a ponovo je ona problem.
Pogledajte kako Ćina izgleda:
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Vanda zapalila Instagram vrelom fotkom, pa ostavila Ikardija!
Skloni opis
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Kako prenose italijanski mediji čak i poslije pomirenja sa suprugom Mauro je nastavio da se viđa sa njom i to je razbjesnilo Argentinku.
Zanosna Vanda to neće da trpi i sada je odlučila da prekine sve veze sa Ikardijem kome nije samo supruga već i agent.
Pogledajte i zanosnu Vandu:
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Vanda zapalila Instagram vrelom fotkom, pa ostavila Ikardija!
Skloni opis
Izvor: Instagram/Wanda_icardiBr. slika: 20
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