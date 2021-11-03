logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2019 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vanda zapalila Instagram vrelom fotkom, pa ostavila Ikardija! 0

Vanda zapalila Instagram vrelom fotkom, pa ostavila Ikardija!

Autor Goran Arbutina
0

Pomirenje je bilo kratkog daha...

Izvor: Instagram/wanda_nara

Vanda Nara i Mauro Ikardi su se taman pomirili i djelovalo je da su na sve stavili tačku, ali izgleda da je pomirenje bilo kratkog daha!

Vanda je prvo "zapalila" instagram novom fotografijom, na kojoj se u ogledalu vidi njena izvajana figura, a onda je obrisala sve fotografije sa svojim mužem! 

Možda će vas zanimati

Kada je došlo do pomirenja postavila je sliku na kojoj se vidi da su u strasnom zagrljaju, viđena je i na meču PSŽ-a, ali sada "Gazeta" prenosi da je sve ponovo "puklo"!

Vanda je u Milanu, a razlog je njena bivša drugarica Ćina Suarez. Ikardi je sa njom prevario Vandu, a ponovo je ona problem. 

Pogledajte kako Ćina izgleda: 

Kako prenose italijanski mediji čak i poslije pomirenja sa suprugom Mauro je nastavio da se viđa sa njom i to je razbjesnilo Argentinku.

Zanosna Vanda to neće da trpi i sada je odlučila da prekine sve veze sa Ikardijem kome nije samo supruga već i agent. 

Pogledajte i zanosnu Vandu:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vanda Nara Mauro Ikardi fudbal

Komentari 0

Ostavi komentar

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

MONDO Tim kola

FK BORAC

RK BORAC

PROČITAJ JOŠ