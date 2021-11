"Kakav Piksi, pa nismo mi drugari!" Selektor iznenadio voditeljku, pa otkrio sve o novom nadimku! (VIDEO)

Reprezentativci Srbije zovu "Mister" selektora Dragana Stojkovića.

Izvor: YouTube/screenshot/K1 televizija

Obećao je da će Srbiju odvesti u Katar, a pobjedom nad Portugalom u Lisabonu održao je datu riječ. Dragan Stojković Piksi preuzeo je Orlove, promijenio im način razmišljanja i odveo ih na Mundijal. Nakon tog uspjeha ponovo je gostovao kod Jovane Joksimović, sa kojom je pričao o svemu što je prošao kao selektor.

Otkrio je kako je proslavio plasman na Svjetsko prvenstvo, a zanimljivo je bilo i kada je ispričao sve o nadimku "Mister" kojim mu se obraćaju fudbaleri.

Već decenijama je Dragan Stojković u srpskom fudbalu poznat kao Piksi, ali ga fudbaleri sa kojima sarađuje zovu drugačije. I on sam misli da je to bolja opcija, jer ne treba da bude previše blizak sa njima.

Na pitanje zbog čega ga igrači zovu "Mister", Piksi ima jasan odgovor.

"To je internacionalni naziv, tako je zgodno. Mister ili 'coach'. Ne mislim ništa posebno o tome. Pa neće valjda Piksi da me zovu? Kakav Piksi, pa nismo mi drugari, da li smo išli u školu zajedno? To ne bi bilo u redu", rekao je selektor.

Na njegov komentar nasmejala se Jovana Joksimović, voditeljka jutarnjeg programa na televiziji K1.

