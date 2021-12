Murinjove riječi o prijatelju Mihi oduševile Italiju: Žoze pominjao Dekija Stankovića i pokazao pravu klasu!

Portugalac i Srbin su imali sjajne riječi jedan o drugom pred utakmicu njihovih timova.

Bliži se meč Rome i Bolonje u okviru Serije A, a u centru pažnje italijanske javnosti nalaze se treneri dva tima - Žoze Murinjo i Siniša Mihajlović.

Nakon što je srpski stručnjak uputio jako lijepe reči na račun Portugalca pred taj okršaj, Murinjo je uzvratio još ljepšim.

Svojevremeno su Mihajlović i Murinjo imali svojih razmirica, kada su bili treneri Katanije i Intera, ali su u međuvremenu postali pravi prijatelji.

"Miha" je u utorak otkrio da mu je Žoze pružio veliku podršku u njegovim najtežim životnim trenucima, kada se borio sa leukemijom. Ni Portugalac mu sada nije ostao dužan.

"Siniša je jedan od mojih, od naših... On je veliki prijatelj mog velikog prjatelja Dejana Stankovića, tako da automatski postaje i moj prijatelj. Mi javni ljudi možemo da imamo pozitivan uticaj i on je sigurno imao na mnoge ljude koji su imali bolest kao i on", počeo je Murinjo o Srbinu.

Trener Rome je nastavio da govori o onome što je Mihajlović učinio.

"Pokazao je nevjerovatnu hrabrost i snagu, imam poštovanje i divljenje prema njemu. Bio je primjer mnogima i imao je ogromnu hrabrost. On je takođe želio da radi i da se bavi ovim poslom i nije on taj koji treba da zahvali na mojoj maloj podršci. Ja se njemu, u ime mnogih, zahvaljujem na njegovom primjeru", poručio je Murinjo Mihajloviću.