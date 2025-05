Inter prodao "najgoreg golmana u istoriji" za 50 miliona: Zamjena stigla "za siću", pa ih uvela u finale LŠ!

Da li je prodaja Andrea Onane i dovođenje Jana Zomera najbolja zamjena ikada u fudbalu?

Izvor: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Kada se pogleda tim Intera koji je igrao finale Lige šampiona prije dvije godine, samo tri igrača iz startne postave više nisu tu. Edina Džeku i Marcela Brozovića stigle su godine i napustili su "nerazure", a Andre Onana je prodat. I vjerovatno je baš zbog toga sada Inter u finalu Lige šampiona!

Kamerunski golman proveo je samo jednu sezonu u Milanu, a kada je došla ponuda Mančester junajteda od 50.000.000 evra odmah je prodat. Nije uprava Intera razmišljala ni sekund da prihvati tu ponudu, a kada su umjesto njega i veterana Samira Handanovića umjesto neke nove mlade nade doveli Jana Zomera mnogi su to protumačili kao ziheraški potez bez vizije. U stvari, to je možda i mjesto na kome je Inter sada najjači.

Najbolja odbrana sezone u polufinalu Lige šampiona

Za ove dvije sezone odigrao je Zomer 89 mečeva za Inter, a u svojih skoro 1.000 seniorskih mečeva nije napravio bolji potez od onog iz 57. minuta revanša sa Barsom. Sijevnula je kontra Barselone, bek Katalonaca se našao sam, jedan na jedan sa iskusnim golmanom iz Švajcarske, ali je uspio da mu odbrani udarac i sačuva svoj tim Zomer. Pogledajte kako:

Sommer foi para Yamal em 2025 o que Júlio César foi para Messi em 2010.pic.twitter.com/8E9X8Fysth — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi)May 6, 2025

Andre Onana ide iz kiksa u kiks

Otkako je potpisao za Mančester junajted Andre Onana je sve lošiji. Redovno ima kikseve, a nedavno je ušao u raspravu sa Nemanjom Matićem. Srpski fudbaler ga je nazvao "najgorim golmanom u istoriji Mančester junajteda", a nedugo nakon te rasprave Onana je izbačen iz prvog tima.

"Da biste to rekli, morate da imate pokriće. Onana? Poštujem sve, ali kada to kažete, onda ćete dobiti odgovor. Ako ste jedan od najgorih golmana u isti Mančester junajteda, onda morate da pazite šta govorite. Da su to rekli David De Hea, Piter Šmajhel ili Edvin Van Der Sar, onda bih sebe preispitivao. Ako ste jedan od statističkih najgorih golmana u istoriji Mančester junajteda, trebalo bi da pokaže to o čemu priča. Vidjećemo", dodao je srpski vezista.

Ko je Jan Zomer?

Iskusni švajcarski golman je svoju karijeru gradio postepeno i tek jako kasno u karijeri je stigao do najvećih evropskih klubova. Godinama je branio za Bazel nakon što se kalio u Vaducu i Grfashopersu, a 2014. je stigao u Borusiju Menhengladbah. Kada se povrijedio Manuel Nojer 2023. godine prešao je u Bajern i završio tu sezonu, a onda je na startu prošle godine potpisao za Inter. Dvije godine je neprikosnoven na golu, osvojio je Seriju A i Superkup Italije i sada se nada osvajanju Lige šampiona,. Ako to uspije, vrlo vjerovatno će se ispostaviti da je razlika između ovog i prošlog finala Intera u Ligi šampiona - upravo na golu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!