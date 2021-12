Partizan je za Ligu Evrope, možda čak i Ligu šampiona: Njegove riječi odjekuju Belgijom - Ali ona druga dva tima...

Trener Genta zna kakvi su kvaliteti Partizana, dok za preostale timove iz njihove grupe baš i nema toliko riječi hvale.

Završena je grupna faza prve sezone Konferencijske lige, a jedini predstavnik Srbije uradio je ono što su mnogi od njega i očekivali - Partizan se kvalifikovao za nokaut fazu narednog proljeća.

A koliko su crno-bijeli cijenjeni u Belgiji, od strane njihovog rivala Genta, govore i riječi njihovog trenera. Za njega, Partizan je tim za bar Ligu Evrope!

Grupa B donijela je mnogo uzbuđenja, a na kraju je Gent sa prve pozicije otišao direktno u osminu finala, dok će Partizan kao drugoplasirani čekati žrijeb za nastup u jednoj rundi ranije.

Trener Gent Hajn Vanhezenbruk je u razgovoru za belgijske medije rekao da je razočaran da je njegova jedini preostali predstavnik Belgije na evrosceni, ali je pokazao i veliko poštovanje prema beogradskim crno-bijelima.

"Uradili smo sve što je bilo potrebno da izborimo prezimljavanje u Evropi, uz sve poštovanje našim protivnicima. Ok, Partizan je solidan tim, koji bi sigurno mogao da se takmiči i u Ligi Evrope, pa čak i da se dobrim igrama kroz kvalifikacije probije do grupa Lige šampiona. Radili su to i ranije", počeo je Vanhezenbruk.

Ipak, on tvrdi da je Gent jednostavno daleko kvalitetniji od preostalih timova u grupi, Anortozisa i Flore.

"Ali, ostala dva tima... Pa, recimo da bismo takve uvijek morali da budemo u stanju da pobijedimo. Bio bih strahovito razočaran da u ovakvoj grupi nismo bili među dva najbolja tima. Mi smo sebi postavili cilj da završimo kao prvi i to smo ostvarili. Naše izdanje u Konferencijskoj ligi bih ocijenio kao dobro, mada smo postigli premalo golova. Šest golova u šest utakmica nije dovoljno za nas", poručio je trener Genta Hajn Vanhezenbruk.