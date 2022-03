Kosanović za MONDO: Zvezda ima dvojicu ekstra igrača, a u moje vrijeme...

Čovjek koji je u dva navrata sjedio na klupi Crvene zvezde pamti dvomeč protiv škotskog tima. Milorad Kosanović govorio je za MONDO o meču iz 2007. godine, pa poručio šta bi moglo da odluči duel dva evropska giganta deceniju i po kasnije...

Fudbaleri Crvene zvezde večeras (21.00) će na Ajbroksu protiv Rendžersa igrati prvi meč osmine finala Lige Evrope! Prošlo je tri decenije od kako crveno-bijeli nisu igrali evropski fudbal u martu, a čak 15 godina od kako su prethodni put izašli na megdan Rendžersu.

Tim iz Glazgova je tada bio neprelazna prepreka u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a MONDO se tog dvomeča, među navijačima Zvezde čuvenog i po promašaju "Burza Maradone", prisjetio u razgovoru sa Miloradom Kosanovićem.

"Čika Miša" je pričao i o 2007. i o 2022. godini, iako na prvi pogled nema sličnosti u tim situacijama.

Počeli smo od onoga što je bilo prije deceniju i po, kada je Milorad Kosanović stigao na Mrakanu kao vatrogasac, da ugasi požar koji je nastao nekoliko mjeseci nakon osvajanja duple krune, neobičnog prelaznog roka i turbulentnih dešavanja oko kluba...

Kakva su vaša sjećanja na dvomeč koji je Zvezda 2007. godine igrala protiv Rendžersa?

"Bila je to lijepa utakmica i za tim i za klub. Ozbiljan protivnik, ozbiljna utakmica, pun stadion na oba meča... Jedino što nije dobro bilo je konačan rezultat. Da ne pričamo da li je zasluženo, uvijek to bude kako treba da se desi, ali mi smo obje utakmice odigrali veoma dobro. Jedini problem bila je realizacija, a tu nismo imali sreće. Sa druge strane, primili smo jedini gol u poslednjim minutima u Glazgovu. Iz jedne napucane lopte sa njihove lopte, praktično ni iz čega", počinje priču za MONDO "stari lav" Milorad Kosanović.

U Glazgovu je upisan poraz (0:1), u Beogradu promašene velike šanse (0:0), a Zvezda nije mogla da izbaci Škote... Milorad Kosanović je ekipu preuzeo nekoliko dana pred prvi meč!

"Spremali smo se samo pet dana i fokusirali smo se na igru. Koliko smo mogli da uhvatimo na treninzima... Pokazali smo se jako dobro u odnosu na ono što je Zvezda do tada igrala te sezone. Kući im nismo dali da pređu centar. Falilo nam je iskustva u napadu, Đorđević i Burzanović na nesreću nisu realizovali šanse. Imali smo još sto poluprilika, nismo dali gol, ali je opšti utisak da smo u tih 180 minuta uradili neke dobre stvari na terenu", kaže tadašnji trener crveno-bijelih.

Prisjetite se detalja sa meča:

Sada je Zvezdi potreban iskorak, možda i više nego što je bio potreban pre 15 godina.

"Jedino nismo imali sreće da prođemo dalje, a bilo bi dobro da se to desilo. Kao što bi za ovaj tim Zvezde bilo dobro da prođe dalje. Treba im da steknu novo iskustvo. Ovaj tim Zvezde nije sastavljen od mladih igrača, to su fudbaleri u najboljim godinama. Na nesreću, imamo ligu kakvu imamo i onda kvalifikacije igramo protiv timova iz najslabijih zemalja Evrope. Zato bi bilo jako dobro, da uhvate iskustvo protiv ozbiljnijih evropskih timova", podvlači iskusni Kosanović.

Kakva su predviđanja pred dvomeč koji čeka crveno-bijele?

"Ja ne mogu da budem precizan... Znam da će u Škotskoj ambijent biti odličan, da će biti pravo navijanje. Imaju oni izvanredne rezultate, ali Zvezda ima tim. Ovaj tim Crvene zvezde može da odigra bolje nego što je igrao do sada. To smo vidjeli i u derbiju, vidjeli smo u prvom poluvremenu da mogu da igraju ozbiljan fudbal. Ako u ove dvije utakmice uspiju tako da se namjeste i ako u istom ritmu izguraju 180 minuta, sve je otvoreno. Ja se nadam da će uspjeti jer bih jako volio da prođu dalje. Ovom timu Zvezde treba jedno takvo iskustvo jer je to jedini način da napreduju".

Zvezda je proljećni dio počela nešto sporije, pa protiv Partizana i Novog Pazara pokazala da podiže formu...

"Meni malo smetaju oscilacije. Ima nekih utakmica koje ne možeš da gledaš. Znam da to zavisi i od ambijenta i protivnika, ali kad dođe derbi ja vidim kapacitet tog tima i tih igrača. Volio bih da prođu i da se zadrže u vrhu. Ne bih volio da Zvezda automatizuje stvari koje se dešavaju u našoj ligi već da automatizuje stvari iz Evrope."

Tu bi mogao da bude problem! Zvezda, po Kosanovićevim riječima, mora da se izdigne na evropski nivo.

"Možda je jednostavno automatizacija problem. Automatizovana igra kroz naše prvenstvo je na drugačijem nivou. Ljudi ne shvataju da je automatizacija u fudbalu jedan od osnovnih principa razvoja tima i igre. Ako si stalno u nekom laganom ritmu u Superligi, ti se prilagodiš na taj nivo. Ako stalno tako ulaziš u utakmice, treba nešto da te tresne po glavi kako bi se probudio. Zato kažem da bi bilo dobro da prođu, da im evropski pokreti i zahtjevi postanu automatski. To bi bilo dobro i za naš fudbal", priča za MONDO Kosanović.

Evropska Zvezda ima tim prepun kvalitetnih pojedinaca, predvođen Ivanićem i Kataijem, a upravo oni mogu da odluče dvomeč.

"Nadam se da će Zvezda već od utakmice u četvrtak početi da radi nešto drugačije nego u Superligi. Kad uzmete tim Zvezde, od golmana do Ohija, to su sve dobri igrači. A tu su i dvojica ekstra igrača, specifični fudbaleri koji mogu da riješe svaku utakmicu. Ivanić i Katai jednim potezom mogu da odluče meč."

Predstojeći dvomeč biće i najveći ispit trenerske karijere Dejana Stankovića, čoveka kojeg je Milorad Kosanović seća još sa početka igračke karijere.

"Deki gura dobro! Iako je tek na početku, dobro mu ide. Možda nije imao sreće jer je krenuo baš iz Zvezde gde su zahtevi i pritisak ogromni, ali takav je posao. Dokle god mu dobro ide... Brže će postati ozbiljan trener. Ima mnogo stvari koje utiču na to kako neki trener radi u klubu. Treba ga podržati i treba ga hrabriti, i za njega je veoma bitno da sada napravi dobar rezultat", kaže iskusniji kolega.

Da li se Milorad Kosanović ponekad prisjeti meča protiv Rendžersa u Beogradu, propuštenih šansi i prilike da se igra grupna faza Lige šampiona?

"Ma ne, ne (smijeh). Ja sam imao mnogo utakmica u životu. Žao mi je utakmice protiv Bajerna u Beogradu, tu smo imali sve završeno. Na pet minuta do kraja smo vodili 2:1, da bismo onda izgubili utakmicu. Ali eto, to je fudbal. Gol za izjednačenje smo dobili iz faula koji nije bio, namjestilo se tako. Te mi je utakmice žao jer smo muški odigrali protiv jednog od najvećih evropskih klubova. Malo mi je žao i što sam u Zvezdi bio kad nije moglo da se uradi nešto bolje. Prvi put sam bio tu u vreme Obilića, kad smo izgubili jednu utakmicu i nismo bili šampioni. Drugi put mi se nije posrećilo jer je situacija bila specifična, neko smiješno vrijeme".

"Napadi na klub, neki igrači su dolazili i odlazili. Negde platiš na mostu, negdje na ćupriji... Nemam ja razloga da žalim, ponosan sam i srećan sam zbog karijere", zaključio je Kosanović na kraju razgovora za MONDO.