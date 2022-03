Abramovič pod sankcijama, Čelsi se oglasio! Stiglo saopštenje sa "Stamford bridža"

Čelsi se oglasio saopštenjem poslije sankcija za Romana Abramoviča i za klub.

Izvor: Profimedia

Čelsi se nalazi u ogromnim problemima i tako će biti sve dok Roman Abramovič i zvanično ne proda klub. Uvedene su sankcije i njemu, a i klubu.

Najnovije informacije stigle su u toku dana, pa su tako "plavci" dobili razne zabrane, poput prodaje karata i smanjenja budžeta za organizaciju gostovanja. Zbog svega toga je stigla i reakcija.

Sa "Stamford bridža" su se oglasili saopštenjem. U kratkom obraćanju putem klupskog sajta su potvrdili da su dobili obrazloženje od britanskih vlasti povodom suspenzije Abramoviča.

"Zbog činjenice da je Abramovič 100 odsto vlasnik Čelsija, to bi trebalo da znači da je i klub pod istim sankcijama kao on. Međutim, vlasti u Velikoj Britaniji su nam dale posebnu dozvolu za obavljanje određenih aktivnosti. Ekipa će odigrati svoj meč sa Noričom, kao i ženski tim sa Vest Hemom i nastavićemo razgovore sa predstavnicima vlasti povodom te licence. To znači da ćemo od njih tražiti posebnu izmjenu licence kako bi klub mogao da funkcioniše normalno. Pored toga ćemo od njih tražiti i savjete kako bismo vidjeli kako će sve ovo uticati na klupsku fondaciju i naš rad naših zajednica", navodi se u saopštenju.

Čelsi se u Premijer ligi bori za mjesto među četiri najbolje ekipe, pošto je realnost da su u borbi za titulu ostali Mančester siti i Liverpul. "Plavci" su u dobroj poziciji, treći su, a baš ih u elitnom takmičenju očekuje revanš meč osmine finala protiv Lila. Veliki su favoriti da prođu u četvrtfinale, ali je jasno da je cijela situacija oko Abramoviča i vlasništva veliki problem.

Uostalom, zbog svega toga veliki broj igrača na ljeto može da ode iz Londona. Što se tiče novog vlasnika, u igri ima nekoliko potencijalnih kupaca. Tu su Amerikanac i Saudijac, Britanac čija surpuga je srpskog porijekla kao i turski biznismen.