Ne može Rus, ali mogu Amerikanac ili Saudijac! Abramovič mora da proda Čelsi, evo ko je speman da ponudi 3 milijarde

Čelsi će izvjesno promijenoti vlasnika u narednom periodu.

Roman Abramovič je primoran da proda Čelsi zbog vojne akcije Rusije u Ukrajini, a sve pošto je Velika Britanija zaprijetila žestokim sankcijama bogatom oligarhu koji je u odličnim odnosima sa Vladimirom Putinom.

Čim je čuo da bi moglo da dođe do problema, Abramovič se oglasio i "zamrznuo" svoju funkciju u Čelsiju, da bi samo nekoliko dana nakon toga zvanično poručio - klub je na prodaju. Odlazi poslije skoro 20 godina sa "Stamford bridža", i to ne svojom voljom, a već do sredine marta trebalo bi da saznamo ko preuzima prvaka Evrope.

Posljednje nezvanične informacije govore da postoji deset interesenata, od toga bar dva ozbiljna - jedan iz Sjedinjenih Američkih Država, a drugi iz Saudijske Arabije, što možda nije konačan spisak.

ESPN piše da je američki milijarder Robert "Vudi" Džonson spreman da ponudi Abramoviču ozbiljan novac za Čelsi, a sve pošto je inače stanovnik Londona i dobro je upoznat sa istorijom "plavaca". Takođe, time bi proširio svoj sportski uticaj pošto je vlasnik jednog od najpopularnijih NFL timova - Njujork Džetsa.

S druge strane, portal "Goal" piše da je privatni saudijski konzorcijum "Saudi Media" zainteresovan za Čelsi i da sprema ponudu, pa bi tako poslije Njukasla još jedan klub završio u vlasništvu milijardera iz "ozloglašene države".

Sve bi trebalo da bude poznato do 15. marta, pošto je Abramović primoran da što prije proda klub.

Nezvanično, Abramovič traži oko 3,6 milijardi evra za Čelsi, dok je već najavio da će se odreći ogromnog dijela novca i donirati oštećenima u ratu u Ukrajini.

Nezvanično su se spominjali i kupci iz Turske, Švajcarske...

